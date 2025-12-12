본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

서울시, 과장급 34명 승진… 행정직 女 비중 확대

배경환기자

입력2025.12.12 15:49

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주요 시책·격무부서 관리자 발탁
승진 예정자 14명 중 6명 여성

서울시가 주요 시책 추진 과정에서 탁월한 성과를 낸 5급 공무원 34명을 12일 과장급(4급) 승진 예정자로 내정했다. 시는 승진자를 포함해 2026년 상반기 국과장급 이상 전보를 시행할 예정이다.


곽종빈 서울시 행정국장은 "이번 승진 인사는 주요 시책을 추진하는 사업부서와 격무부서 및 시정을 뒷받침해 온 지원부서에서 성과를 창출한 간부를 두루 고려했다"고 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이어 "눈여겨볼 부분은 행정직 승진 예정자 14명 중 6명이 여성으로 서울시에 능력있는 여성관리자가 점차 늘어나고 있다는 점이다"며 "서울시는 향후에도 격무부서 등에서 묵묵히 근무하며 쌓은 전문성을 바탕으로 보다 나은 행정서비스를 제공하기 위해 끊임없이 노력하는 인재를 적극 발탁할 것"이라고 설명했다.

◆행정직 4급 승진 예정


▲홍보담당관 김현정 ▲저출생담당관 최인성 ▲외국인이민담당관 박은숙 ▲기획담당관 이순영 ▲복지정책과 김유진 ▲교통정책과 이봉희 ▲기후환경정책과 이홍석 ▲관광정책과 남규하 ▲보건의료정책과 백명철 ▲소상공인정책과 윤선희 ▲총무과 승효선 ▲주택정책과 우성탁 ▲균형발전정책과 김인겸 ▲서울아리수본부 문병기


◆과학기술·연구직 4급 승진 예정

▲도시기반시설본부 조기성 ▲생활환경과 김태환 ▲동물보호과 배진선 ▲보건의료정책과 함현진 ▲보건의료정책과 유희정 ▲건강관리과 민선정 ▲정신건강과 김영인 ▲도로계획과 백대열 ▲지하안전과 김영호 ▲도시공간전략과 김학선 ▲공공주택과 김영희 ▲도시기반시설본부 권순환 ▲서울아리수본부 이경훈 ▲강북구 김종우 ▲총무과 이승준 ▲주거정비과 김지호 ▲도시정비과 곽명희 ▲도시기반시설본부 김현래 ▲공간정보과 이봉주 ▲서울물연구원 김상은





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 [식품사막]② "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

타임 선정 '올해의 인물'은 "AI 설계자들"

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?

"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

새로운 이슈 보기