포천시, 희망2026나눔캠페인 방송모금 성황…지역 공동체 나눔 릴레이

경기 포천시는 지난 11일 포천시청 잔디광장에서 열린 '희망2026나눔캠페인 포천시 이웃돕기 방송모금'이 성황리에 마무리됐다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 경기사회복지공동모금회(회장 권인욱) 경기북부사업본부(경기북부 사랑의열매)가 주최하고 포천시, 희망포천추진위원회, 포천시지역사회보장협의체, 포천시종합사회복지관이 후원했다.

행사에는 포천시장을 비롯해 임종훈 포천시의회 의장 및 시의원, 경기도의회 김성남·윤충식 의원, 희망포천추진위원회, 권인욱 경기사랑의열매 회장 등 내빈과 시민, 기관·단체가 대거 참여해 나눔의 의미를 더했다.

또한 아너 소사이어티 회원과 나눔명문기업 등 주요 기부자들도 동참했으며, ㈜일흥과 포천시 14개 읍면동의 기부 릴레이가 이어져 지역 공동체의 따뜻한 나눔 문화를 보여주었다. 특히 움트리와 삼양리소스(주)가 각각 5천만 원을 기탁해 어려운 경제 여건 속에서도 지역 기업들의 통 큰 기부 참여가 눈길을 끌었다.

이번 방송모금은 지역 내 나눔 확산과 복지 사각지대 해소를 위해 마련된 행사로, 오는 31일까지 모금된 성금은 전액 '포천시 희망곳간'을 통해 긴급지원, 생계지원, 아동·노인·장애인 지원 등 다양한 복지사업에 사용될 예정이다.

포천시 관계자는 "3년 만에 열린 방송모금 행사에 따뜻한 마음으로 참여해 주신 모든 분께 깊이 감사드린다"며 "소중한 성금이 도움이 필요한 우리 이웃들에게 전달돼 상생과 나눔의 가치를 실천하는 데 기여할 것이며 이를 위해 시에서도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이웃돕기 방송모금은 사전 계좌이체와 간편결제 등 다양한 방식으로 진행됐으며, 현장 참여도 활발했다. 포천시 방송모금 성금 접수는 12월 31일까지 계속된다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



