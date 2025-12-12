이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스피, 56.54P 오른 4167.16 마감(1.38%↑)
2025년 12월 12일(금)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"너무 리얼해서 비린내 나겠다"…완도 기부 답례품 전복쿠션 화제
"갑자기 팔이 축축하고 끈적"…지하철에서 피 묻히고 사라진 정체불명 남성
"동남아 무서워하는 한국인들 잡아라"…특가 공세에 시골까지 불티난 日
"그냥 5억 뜯길게"…해킹 사실 정부에 알리면 회사가 순식간에 망한다[이 책 어때]
"대전 사람들만 먹는다고? 기차표 끊었습니다"…첫날부터 인기폭발한 성심당 신상
버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설
삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"
가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워
'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?
"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때