제주 놀러간 20대 中 관광객, 초등학교 운동장·교실 찰칵…"호기심에"

이경호기자

입력2025.12.12 15:00

제주 놀러간 20대 中 관광객, 초등학교 운동장·교실 찰칵…"호기심에"
제주 한 초등학교에 무단 침입해 교실 내부를 촬영한 중국인 관광객이 경찰에 붙잡혔다.


제주서부경찰서는 건조물침입 혐의로 중국 국적의 20대 관광객 A씨를 입건해 조사하고 있다고 12일 밝혔다.

A씨는 지난 11일 오후 2시 40분께 제주시 한 초등학교에 후문을 통해 허가 없이 들어가 운동장과 수업 중인 교실을 휴대전화로 촬영한 혐의를 받는다.


당시 이를 수상하게 여긴 교사가 A씨를 붙잡아 추궁했고, 학교 측이 경찰에 신고했다.


A씨는 출동한 경찰에 현행범 체포됐다.

경찰 조사 결과 A씨는 흉기 등 문제가 될 만한 물건을 소지하지 않았으며, 아이들의 신체를 촬영하지도 않은 것으로 확인됐다.

A씨는 경찰에 "호기심에 학교에 들어갔다"는 취지로 진술했다.


경찰은 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
