李대통령 "누리호 매년 발사…국가 재정 부담해서라도 산업 생태계 지켜야"(종합2보)

"2027~31년 발사 공백 우려…민간 수요 없으면 정부가 책임"

달 착륙선 지연·우주청 입지 '질타'…GD 홍보대사 위촉엔 "나 유인하나" 농담도

이재명 대통령이 12일 세종에서 열린 과학기술정보통신부·우주항공청·방송통신위원회·개인정보보호위원회 합동 업무보고에서 매년 누리호 발사를 적극 지원하겠다는 강력한 의지를 밝혔다.

이 대통령은 이날 "2027년부터 2031년까지 발사 계획이 없어서 그사이 발사체 성공률을 높여야 상업화가 가능하지 않냐"며 "1년에 하나씩은 발사체를 발사할 수 있어야 하는데 민간에서 (발사) 수요가 없다면 부족한 비용은 국가에서 재정적으로 부담해야 하지 않나"라고 말했다.

이재명 대통령이 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 과학기술정보통신부, 우주항공청 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

한국형 발사체 누리호(KSLV-II)와 차세대 발사체 개발 사이의 기간(2029~2032년) 동안 발생할 수 있는 이른바 '발사 공백'을 정부 주도로 메우겠다는 확약을 한 셈이다. 이 대통령은 "지금부터 예측 가능하게 하려면 최대한 빨리 (매년 발사를) 하는 것으로 확정하자"며 "그냥 (추가 발사를) 한다고 확신하고 투자 준비를 하라고 해달라"고 주문했다.

이 대통령은 발사체 산업 생태계 유지를 위한 '예측 가능성'을 거듭 강조했다. 하정우 대통령실 AI미래기획수석이 "발사체를 1년에 한 번씩 쏘면 소·부·장(소재·부품·장비) 기업들도 투자를 하고 매출이 일어나 생태계가 유지된다"고 제언하자, 이 대통령은 이에 공감하며 "최악의 경우를 대비해 손해는 정부가 책임져 준다, 준비하고 가자라고 하는 게 중요하다"고 화답했다.

누리호의 신뢰도 확보를 위한 반복 발사의 필요성도 논의됐다. 윤영빈 우주항공청장이 "현재 누리호 성공률은 75%(4회 중 3회 성공)로 수출을 위해서는 90% 이상의 신뢰도가 필요하다"고 보고하자, 이 대통령은 "5번 쏴서 4번 성공하면 80%가 되고, 매년 발사해 성공률을 높여야 한다"며 "회당 1200억원 수준인 발사 비용은 (산업 육성 측면에서) 크지 않은 금액"이라고 덧붙였다.

"달 착륙선 2032년은 너무 늦어"…우주청 입지 효율성도 도마

이날 업무보고에서는 우주청의 달 탐사 로드맵과 입지 문제에 대한 대통령의 날카로운 지적도 이어졌다.

우주청은 2029년 누리호와 궤도수송선을 활용해 달 통신 궤도선을 먼저 보내고, 2032년 차세대 발사체로 달 착륙선을 보내겠다는 계획을 보고했다. 이에 대해 이 대통령은 "남들은 달에 사람도 보내는 시대인데, 달 착륙선을 2032년에야 보낸다는 것은 너무 늦은 감이 있지 않나"라고 지적했다.

이에 윤 청장은 "늦은 감이 있지만, 자국 발사체를 이용해 완전한 우리 기술로 착륙선을 보낸다는 데 의의가 있다"고 설명했다. 또한 2029년 선행 발사될 궤도선에 대해서는 "달 뒷면이나 극지방에 착륙선이 갔을 때 지구와의 통신이 끊기지 않도록 중계 역할을 하는 필수적인 위성"이라고 덧붙였다.

윤영빈 우주항공청장이 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 과학기술정보통신부, 우주항공청 업무보고에서 업무보고를 하고 있다. 연합뉴스 제공 원본보기 아이콘

우주청의 지리적 입지에 대한 질타도 있었다. 이 대통령은 "우주청 본청은 경남 사천에 있는데, 항우연이나 천문연 등 핵심 연구기관은 여전히 대전에 남아 있다"며 "행정 인력만 사천에 가서 무엇을 하나, 비효율적인 것 아니냐"고 꼬집었다. 윤 청장은 "사천 본청은 정책 수립과 산업 육성 인력이 주축이고, 연구 인력은 대전에서 R&D에 집중하는 구조"라고 해명했다.

지드래곤 홍보대사 위촉…내년 우주청 예산 1조 시대

한편, 이날 보고에서는 가수 지드래곤(G-DRAGON)의 우주청 홍보대사 위촉 사실이 공개돼 화기애애한 분위기가 연출되기도 했다.

노경원 우주청 차장이 "지드래곤이 홍보대사를 맡기로 했다. 대통령께서 나로우주센터 등을 방문해 직접 위촉장을 수여해주시면 큰 힘이 될 것"이라고 요청하자, 이 대통령은 "지드래곤을 만날 수 있게 해주겠다고 나를 유인하는 것이냐"며 농담을 던진 뒤 "가야겠다"고 화답해 참석자들의 웃음을 자아냈다.

우주청은 이번 업무보고를 기점으로 2026년 예산 1조원 시대를 열고 ▲누리호 5차 발사 및 초소형 군집위성 다중사출 입증 ▲차세대 발사체 예비설계 착수 ▲재사용 발사체 기술 확보 등 '우주항공 5대 강국' 도약을 위한 핵심 과제를 본격 추진한다는 방침이다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>