본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

켄텍, 하나은행과 주거래은행 업무협약 체결

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.12 14:54

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
한국에너지공과대학교과 하나은행이 금융 분야 협력 모델 구축과 캠퍼스 금융 인프라 확충을 위해 주거래은행 업무협약(MOU)을 체결했다. 한국에너지공과대학교 제공

한국에너지공과대학교과 하나은행이 금융 분야 협력 모델 구축과 캠퍼스 금융 인프라 확충을 위해 주거래은행 업무협약(MOU)을 체결했다. 한국에너지공과대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

한국에너지공과대학교(KENTECH)는 하나은행과 금융 분야 협력 모델 구축과 캠퍼스 금융 인프라 확충을 위해 주거래은행 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.


이번 협약에 따라 하나은행은 오는 2030년까지 한국에너지공대의 발전을 위한 기금을 출연해 대학의 성장 기반 조성에 동참한다. 또한 자산관리, 회계·출납, 금융서비스 등 핵심 금융업무를 전담하며, 향후 교내 영업점 운영 등 캠퍼스 기반 금융서비스를 확대해 학생·교직원이 보다 편리한 금융 환경을 이용할 수 있도록 지원할 예정이다.

아울러 양 기관은 ▲자산관리 및 재정 운영 효율성 강화 ▲학생·교직원 대상 금융 서비스 고도화 ▲대학 발전기금 출연 통한 지속적 성과 창출 ▲향후 금융·교육 분야 협력 모델 발굴 등 다양한 공동 사업을 추진할 계획이다.


박진호 총장직무대행은 "대학의 재정과 자산의 체계적 관리는 향후 성장과 운영 안정성을 확보하는 데 매우 중요하다"며 "국내 리딩뱅크인 하나은행과의 협력을 통해 대학의 금융 업무가 한층 강화되고, 안정적인 재정 운영 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 [식품사막]② "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

타임 선정 '올해의 인물'은 "AI 설계자들"

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?

"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

새로운 이슈 보기