배급사 일곱 곳, 15년 만에 뭉쳤다

이종길기자

입력2025.12.12 14:44

영화 산업 위기 극복 연대 출범
"티켓 할인 비용, 결국 우리가 부담"

배급사 일곱 곳, 15년 만에 뭉쳤다
국내 주요 배급사들이 영화산업 위기를 극복하기 위해 15년 만에 손을 맞잡았다.


쇼박스·뉴·영화사 빅·영화특별시SMC·이화배컴퍼니·트리플 픽쳐스·SY코마드 등 일곱 곳은 12일 배급사연대를 공식 출범한다고 밝혔다. 배급사 단체 결성은 영상산업협회 이후 처음이다.

이들은 코로나19 이후 심화한 산업 위기를 극복하기 위해 공동 대응에 나선다. 가장 시급한 사안으로는 3대 멀티플렉스와 이동통신 3사 간 영화 티켓 할인 계약을 꼽았다. 이통사들이 고객에게 제공하는 티켓 할인 비용이 결과적으로 제작사·투자사·배급사에 전가된다는 주장이다.


단체는 흥행을 관객 수로 집계하는 현재 관행 대신 매출액 기준 박스오피스 통계를 확립할 것도 제안했다. 객단가 문제, 홀드백 등 현안에 대해서도 적극적으로 의견을 내겠다는 계획이다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

