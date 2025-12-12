배급사 일곱 곳, 15년 만에 뭉쳤다

영화 산업 위기 극복 연대 출범

"티켓 할인 비용, 결국 우리가 부담"

국내 주요 배급사들이 영화산업 위기를 극복하기 위해 15년 만에 손을 맞잡았다.

쇼박스·뉴·영화사 빅·영화특별시SMC·이화배컴퍼니·트리플 픽쳐스·SY코마드 등 일곱 곳은 12일 배급사연대를 공식 출범한다고 밝혔다. 배급사 단체 결성은 영상산업협회 이후 처음이다.

이들은 코로나19 이후 심화한 산업 위기를 극복하기 위해 공동 대응에 나선다. 가장 시급한 사안으로는 3대 멀티플렉스와 이동통신 3사 간 영화 티켓 할인 계약을 꼽았다. 이통사들이 고객에게 제공하는 티켓 할인 비용이 결과적으로 제작사·투자사·배급사에 전가된다는 주장이다.

단체는 흥행을 관객 수로 집계하는 현재 관행 대신 매출액 기준 박스오피스 통계를 확립할 것도 제안했다. 객단가 문제, 홀드백 등 현안에 대해서도 적극적으로 의견을 내겠다는 계획이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



