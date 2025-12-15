하림지주, 새록수, 대성산업 등… 오늘 주목해야할 신고가 종목은

올해 들어 개인투자자들 사이에서 가장 주목받는 전문가로 김호영 대표의 이름이 빠르게 회자되고 있다. 실전 매매에서 뛰어난 수익률과 압도적인 종목 적중률을 선보이며, 불확실한 시장 속에서도 연일 화제를 모으고 있는 것.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김대표는 회전률을 높여 짧은 기간 내 실전 수익을 실현하는 '단기 트레이딩'에 특화돼 있다. 특히 소액 투자자도 따라올 수 있는 전략을 기반으로 매일 확실한 성과를 보여주며 신뢰를 쌓아가고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

무엇보다도 투자자들의 이목을 집중시키는 이유는 김 대표가 매일 공개하는 "내일의 신고가 후보 종목"과 더불어 세밀한 시황 해석과 전망이다.

복잡한 장세에서도 "오늘은 무엇을 사고, 내일은 무엇을 지켜야 하는지"를 친절하고 구체적으로 안내해주기 때문에, 초보 투자자는 물론 숙련된 단기 트레이더에게도 폭넓은 호응을 얻고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

■ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

■ 최근 핫이슈 종목

하림지주 하림지주 003380 | 코스닥 증권정보 현재가 12,850 전일대비 300 등락률 +2.39% 거래량 3,614,982 전일가 12,550 2025.12.15 10:28 기준 관련기사 정책 훈풍에 로봇업종 강세…연말·연초까지 모멘텀 이어진다[특징주]양재 부지 개발에 주목…하림지주, 14%↑삼양식품, 1000억원대 자사주 전량 매각…식품업계 번지나? 전 종목 시세 보기 close , 삼표시멘트 삼표시멘트 038500 | 코스닥 증권정보 현재가 6,390 전일대비 1,010 등락률 +18.77% 거래량 48,757,299 전일가 5,380 2025.12.15 10:28 기준 관련기사 [특징주]'주택공급 확대방안' 발표에 시멘트주 강세 [특징주]세종 행정수도 논의 재점화…삼표시멘트 10%↑[특징주]강동씨앤엘·삼표시멘트 등 시멘트 관련株 강세↑ 전 종목 시세 보기 close , 대성산업 대성산업 128820 | 코스피 증권정보 현재가 8,700 전일대비 600 등락률 +7.41% 거래량 678,487 전일가 8,100 2025.12.15 10:28 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게? 비결은 연 4%대 금리의 4배 주식자금[특징주]대성산업, '배당재원 확보' 공시에↑[특징주]국제유가 4% 급등…석유株 강세 전 종목 시세 보기 close , 쿼드메디슨 쿼드메디슨 464490 | 코스닥 증권정보 현재가 16,240 전일대비 1,390 등락률 -7.88% 거래량 1,017,127 전일가 17,630 2025.12.15 10:28 기준 관련기사 '새내기' 쿼드메디슨, 주사제·경구제 한계 극복…약물전달 패러다임 전환 전 종목 시세 보기 close , 소룩스 소룩스 290690 | 코스닥 증권정보 현재가 4,930 전일대비 720 등락률 -12.74% 거래량 3,226,268 전일가 5,650 2025.12.15 10:28 기준 관련기사 아리바이오 "英글로벌데이터, AR1001 화이트페이퍼 발간…글로벌 조기 허가 가능성"아리바이오, AR1001 임상3상 완료자 95%가 '추가 연장시험' 선택소룩스, 제6회차 CB 11일 납입…아리바이오 지분 추가 취득 및 임상 활용 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>