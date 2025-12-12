한수정, '지역사회공헌 인정제' 2년 연속 인증

한국수목원정원관리원은 보건복지부, 한국사회복지협의회 주관의 '지역사회공헌 인정제'에서 2년 연속 지역사회공헌 인정기관으로 선정됐다고 12일 밝혔다.

지역사회공헌 인정제는 기관·기업의 지역사회공헌 활동 우수성을 대외적으로 인정하는 제도다.

한수정이 ‘지역사회공헌 인정제’에서 2년 연속 인증을 획득했다. 김영진 한수정 경영지원실장(오른쪽)이 기념촬영을 하고 있다. 한국수목원정원관리원 제공 AD 원본보기 아이콘

한수정은 그간 수목원·정원 서비스 기반의 전문성을 바탕으로 다양한 ESG 기반의 사회공헌 실천 행사를 전개한 공로를 인정받았다.

백두대간 봉자 페스티벌을 통한 지역경제 활성화 도모, '기부자의 숲'을 통한 산불 피해지 복원, 세종시 소방본부와 정원치유 프로그램 운영, 노동조합과 함께하는 지역 상생 및 취약계층 지원사업 등이 대표적인 사례다.

심상택 한수정 이사장은 "한수정은 앞으로도 ESG경영을 선도하며 사회적 책임을 다하는 공공기관이 되기 위해 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



