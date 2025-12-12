고흥군 직영 고흥몰, 겨울 홈카페 기획전 연다

차·음료·디저트 인기 상품

요리비법 프로젝트 수상작 재료 '한자리'

전남 고흥군(군수 공영민)이 운영하는 온라인 농수축특산물 쇼핑몰 '고흥몰'이 오는 16일부터 23일까지 겨울 홈카페 콘셉트의 특별 기획전 '산타도 쉬다 가는 집콕 홈카페'을 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 기획전은 겨울철 집에서 따뜻하게 즐길 수 있는 고흥 로컬 티·음료·디저트는 물론, 최근 큰 관심을 끈 '고흥몰 요리비법 프로젝트' 수상작에 사용된 핵심 재료들을 소비자가 한자리에서 만나볼 수 있도록 마련됐다.

고흥몰 겨울 홈카페 기획전 포스터. 고흥군 제공 AD 원본보기 아이콘

최근 홈카페 문화 확산에 따라 프리미엄 원재료 기반의 건강한 차ㆍ음료ㆍ디저트 수요가 증가하고 있다. 고흥몰은 이러한 트렌드에 맞춰 지역 농수산물의 신선함을 살린 유자차·생강차 등 겨울철 티 제품과 과일 음료, 고흥 유자를 활용한 디저트류 중심으로 상품 구성을 강화했다.

또한, 요리비법 프로젝트 수상작에 활용된 고흥 특산물 원재료를 기획전에 포함해 소비자가 '수상 레시피 재현'을 직접 경험할 수 있도록 했다.

기획전 주요 상품에는 고흥 유자청, 생강청 등 인기 티베이스는 물론 수상작 재료로 활용된 신선 농산물과 가공식품이 포함된다. 활용도가 높은 생유자, 유자즙, 디저트용 잼·청류 등도 특가 판매된다.

특히, 고흥 나로도에서 재배 중인 '국산 커피'도 이번 기획전에 새롭게 선보인다. 아열대 작물 재배가 가능한 나로도의 기후 특성을 활용해 재배 중인 국산 커피는 희소성과 지역 스토리텔링 가치를 갖춰 홈카페 소비자들로부터 높은 관심을 받고 있다. 고흥몰은 로컬 농업의 새로운 가능성을 보여주는 이 국산 커피를 겨울 홈카페 상품군에 포함해 차별화된 기획전을 구성했다.

기획전 상품은 최대 30% 할인 혜택이 제공되며, 신규 회원 가입 고객에게는 15% 할인쿠폰과 2천 포인트가 지급된다.

고흥몰은 올해 명절선물전, 로컬콘텐츠페스타, 서울카페쇼 등 대형 행사에서 홍보부스를 운영해 고흥 농수특산물의 우수성을 적극적으로 알려왔다. 그 결과 누적 매출 100억 원 돌파와 누적 회원 5만 명 달성이라는 성과를 거두며 온라인 농수특산물 플랫폼으로서의 위상을 확고히 하고 있다.

고흥몰 관계자는 "집에서 즐기는 겨울 홈카페 수요가 크게 늘고 있는 만큼 고흥 특산물의 풍미를 담은 차·음료·디저트 상품과 함께 국산 커피라는 새로운 로컬 콘텐츠를 선보이게 됐다"며 "지역 농가와 입점업체의 판매 활력을 높이는 기획전을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>