"한국 못오게 막아야"…中 난리났던 '이 담배', 日 젊은 층 급속 확산

태국발 국제 택배로 2㎏ 밀수 적발

의식 장애·호흡 억제 위험 커

폭력단 등 조직 개입 정황도 드러나

손발 경련과 의식을 잃게 만드는 등 일명 '좀비 담배'가 일본 전역으로 빠르게 확산하고 있다. 에토미데이트는 해외에서 내시경 검사나 마취 유도 시 사용하는 진정제다. 다만, 과다 복용 시 사지가 경련하는 등의 부작용이 나타나 좀비 담배로도 불린다. 이에 일본 정부는 올해 5월부터 의료 목적 외 사용과 수입, 소지와 판매를 전면 금지했다.

바디로션 병에 담아 밀수하려다 적발된 에토미데이트. 일본경시청

11일 TV아사히와 니혼게이자이신문 등은 일본 경찰이 지난 10일 태국에서 국제 택배로 밀수된 에토미데이트 2㎏을 적발하고 59세 일본인 남성을 체포했다고 보도했다. 해당 물량은 약 2000만 엔(약 1억 8800만 원) 규모로, 일본 내 단속 사상 최대 규모다.

도쿄 세관 직원이 소포 내용물을 수상히 여겨 검사하는 과정에서 에토미데이트가 담긴 액체 병을 발견했고, 배송지는 용의자의 자택으로 확인됐다. 조사 결과 용의자는 폭력단과 밀접한 관계가 있는 인물로 드러났다. 경찰 관계자는 "폭력단 등이 개입한 조직적 밀수가 성행할 가능성이 있다"고 우려했다.

SNS 판매·조직 개입 정황 속 전 세계서 불법 유통 추세

에토미데이트는 1960년대 유럽에서 항진균제로 개발됐으나 이후 수면 유도 효과가 확인돼 내시경 진정제와 마취 유도제로 사용 중이다. 일본에서는 정식이 승인이 나지 않은 약물로 의료 목적 외 사용은 불법이다. 확산의 조짐은 오키나와현에서 처음 나타났다. 올해 초 일부 청년들이 전자담배용 액상에 에토미데이트를 섞어 '웃음 가스 마취'라며 흡입하는 사례가 증가했다. 일본 경찰의 발표를 보면, 규제 시행 이후 5월부터 10월 말까지 전국에서 총 16건이 적발됐다. 오키나와가 10건으로 가장 많았다. 이어 미에 3건, 오이타 2건, 도쿄에서도 지난달 20대 남성이 소지 혐의로 체포됐다.

앞서 중국에서도 에토미데이트 영향으로 좀비처럼 비틀거리며 걷는 사람들의 영상이 SNS에 올라와 충격을 준 바 있다. 웨이보

도쿄 시부야의 20대 청년들은 TV아사히 인터뷰에서 "주차장 같은 곳에서 팔린다는 얘기를 들었다", "SNS 검색만 해도 쉽게 나온다", "지인도 권유받은 적이 있다"고 말했다. 오키나와의 약물 의존 회복 지원 단체는 "지난해에는 관련 상담이 없었지만, 올해 4월 이후 가족 상담이 이어지고 있다"며 "흡입 후 의식 흐림, 비정상적 행동 등의 사례가 많다"고 밝혔다.

전문가들은 에토미데이트가 호흡 억제, 순환 기능 저하, 의식 장애를 유발할 수 있어 생명을 위협할 수 있다고 경고한다. 하지만 SNS를 통한 손쉬운 구매가 확산의 원인으로 지목되고 있다. 경찰이 체포한 남성은 "병당 1만 5000엔에 SNS로 구매했다"고 진술했다. 불법 유통은 세계적으로도 확산하고 있다. 국제연합 마약범죄사무국(UNODC)에 따르면 미국과 영국, 뉴질랜드에서도 불법 유통 사례가 확인됐다. 태국 수사 당국은 2024년 방콕에서 밀조 거점으로 추정되는 창고를 적발했다.

니혼게이자이신문은 코카인·각성제 등 기존 마약 단속이 강화되면서 범죄 조직이 에토미데이트로 눈을 돌렸다는 분석을 전했다. 한국에서도 프로포폴 남용 규제를 강화한 이후 에토미데이트 불법 사용이 증가한 바 있다. 일본 경찰청은 "확산 방지를 위해 수입차단 등 불법 유통 경로 단속을 강화할 것"이라며 경각심을 촉구했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



