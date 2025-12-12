본문 바로가기
부산도시공사, 31건 규정 정비안 의결… 7회 사규심의위원회 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.12 14:25

인권존중체크리스트 도입, 책임있는 공급망 관리

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 8일 공사 12층 대강당에서 제7회 사규심의위원회를 개최했다고 12일 전했다.


이번 사규심의위원회는 부산시 산하 공공기관 전체의 제규정 정비 요청과 최근 행정 및 제도 변화에 능동적으로 대응하기 위해 추진된 것으로, 공사 내부 규정 전반에 대한 정비 필요성이 제기됨에 따라 마련됐다.

이날 위원회에는 ▲위원회 운영 지침의 '위원회 운영 규정' 승격 ▲법률자문료 지급 규정 개정 ▲지방공기업법 개정사항 반영 ▲고용휴직 조항 명확화 ▲직종 및 정원 통합 반영 등 총 31건의 사규 개정안이 상정됐다. 이 안건들은 향후 이사회 의결과 부산시 승인을 거쳐 공포 및 시행될 예정이다.


이번 개정안에는 계약 예정자의 인권경영 실천 여부를 점검하는 '인권존중체크리스트' 도입이 포함됐다. 공사는 이를 계약사무처리규정에 반영함으로써 향후 인권경영 이행계획 추진과 함께 책임 있는 공급망 관리 체계를 한층 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.


신창호 사장은 "규정의 신뢰성과 투명성은 공사의 공공성과 직결되는 핵심 요소"라며 "변화하는 제도 환경에 신속하게 대응하고 준법경영을 기반으로 시민 편익 확대와 경영 안정성 확보에 주력하겠다"고 말했다.

부산도시공사는 올해 총 7차례의 사규심의위원회를 열어 79건의 규정 및 내규를 개선하며 잠재적인 법률 리스크 관리 체계를 지속적으로 강화해 왔다.

부산도시공사.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

