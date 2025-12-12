부산도시공사, 31건 규정 정비안 의결… 7회 사규심의위원회 개최

인권존중체크리스트 도입, 책임있는 공급망 관리

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 8일 공사 12층 대강당에서 제7회 사규심의위원회를 개최했다고 12일 전했다.

이번 사규심의위원회는 부산시 산하 공공기관 전체의 제규정 정비 요청과 최근 행정 및 제도 변화에 능동적으로 대응하기 위해 추진된 것으로, 공사 내부 규정 전반에 대한 정비 필요성이 제기됨에 따라 마련됐다.

이날 위원회에는 ▲위원회 운영 지침의 '위원회 운영 규정' 승격 ▲법률자문료 지급 규정 개정 ▲지방공기업법 개정사항 반영 ▲고용휴직 조항 명확화 ▲직종 및 정원 통합 반영 등 총 31건의 사규 개정안이 상정됐다. 이 안건들은 향후 이사회 의결과 부산시 승인을 거쳐 공포 및 시행될 예정이다.

이번 개정안에는 계약 예정자의 인권경영 실천 여부를 점검하는 '인권존중체크리스트' 도입이 포함됐다. 공사는 이를 계약사무처리규정에 반영함으로써 향후 인권경영 이행계획 추진과 함께 책임 있는 공급망 관리 체계를 한층 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

신창호 사장은 "규정의 신뢰성과 투명성은 공사의 공공성과 직결되는 핵심 요소"라며 "변화하는 제도 환경에 신속하게 대응하고 준법경영을 기반으로 시민 편익 확대와 경영 안정성 확보에 주력하겠다"고 말했다.

부산도시공사는 올해 총 7차례의 사규심의위원회를 열어 79건의 규정 및 내규를 개선하며 잠재적인 법률 리스크 관리 체계를 지속적으로 강화해 왔다.





