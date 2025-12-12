11월 최다 판매 도서는 '트렌드 코리아 2026'...도서 전체 매출 1329억원

한국출판문화산업진흥원은 출판유통통합전산망을 통해 '11월 화제의 책 200선'을 집계한 결과, '트렌드 코리아 2026'이 판매량 최다 도서로 확인됐다고 12일 밝혔다.

그 뒤를 구병모 작가의 신작 '절창', 니체의 고전을 현대적으로 풀어낸 '위버멘쉬', 누리소통망에서 큰 관심을 모은 '다크 심리학', 성해나 작가의 올해 화제작 '혼모노'가 이었다. 특히 '손자병법', '어른의 행복은 조용하다' 등 처세서·성찰 분야와 '박곰희 연금 부자 수업', '머니 트렌드 2026' 등 경제·소비 동향 도서, '시대예보: 경량문명의 탄생', 'AI 2026 트렌드 & 활용백과' 등 미래 전망 도서가 다수 상위권을 차지했다.

11월 전체 도서 매출액은 1329억원으로 전월(1257억원) 대비 약 5.7% 증가했으나, 지난해 같은 달(1372억원)과 비교하면 약 3.1% 감소한 것으로 나타났다.

출판전산망 관계자는 "지난달 긴 명절 연휴 여파로 크게 줄었던 매출이 다소 회복됐지만, 노벨상 효과가 길게 이어졌던 지난해 같은 기간과 비교하면 아직 낮은 수준"이라며 "연말을 맞아 올해의 책을 톺아보는 다양한 기사와 행사가 이어지고 있는 만큼, 숨은 책들이 다시 주목받을 것으로 기대한다"고 밝혔다.





서믿음 기자



