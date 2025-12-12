"저걸 몰랐다고?" 범퍼에 고라니 끼운 채 주차장까지 온 운전자

경남 거제 지하주차장서 촬영

"모를 수 있다" vs "음주 아니면 말 안된다"

경남 거제의 한 지하주차장에 고라니가 범퍼에 낀 채로 주차된 차량. 온라인 커뮤니티 AD 원본보기 아이콘

지하주차장에서 앞쪽 범퍼에 고라니 사체가 걸린 상태로 주차된 차량 사진이 공개돼 논란이 일고 있다.

11일 한 온라인 커뮤니티에는 경남 거제의 한 지하주차장에서 촬영한 사진과 영상이 올라왔다. 사진에는 흰색 승용차의 앞 범퍼에 고라니가 끼인 채 죽어 있었고, 영상에는 해당 차량이 주차장 안에서 운행하는 장면이 담겼다.

제보자에 따르면 해당 차량의 운전자는 여성이었으며, 119가 출동해 상황을 정리한 것으로 알려졌다.

사연을 접한 누리꾼들 중 일부는 '모를 수 있다'는 반응을 보였다. 한 누리꾼은 "고라니와 사고 시 범퍼가 깨지는 충격이라면 모를 수 없겠지만, 저렇게 작은 고라니가 범퍼 그릴에 끼는 사고면 도로에서 뭘 밟은 것 같은 느낌 정도만 든다"며 "그릴이 약해서 충격 흡수가 생각보다 적다. 저도 알고 싶지 않았지만 자주 다니는 어두운 국도에서 상향등 안 켜고 다니다가 알게 됐다"고 전했다.

반면 운전자를 비난하는 이들도 많았다. "맨정신에 이걸 몰랐다는 게 말이 안 된다", "술 먹고 음주운전 하지 않는 한 모를 수가 없다", "소리도 컸을 텐데 내려서 확인을 안 한 거냐"등의 반응을 보였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



