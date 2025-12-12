본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"저걸 몰랐다고?" 범퍼에 고라니 끼운 채 주차장까지 온 운전자

박지수인턴기자

입력2025.12.12 13:58

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 거제 지하주차장서 촬영
"모를 수 있다" vs "음주 아니면 말 안된다"

경남 거제의 한 지하주차장에 고라니가 범퍼에 낀 채로 주차된 차량. 온라인 커뮤니티

경남 거제의 한 지하주차장에 고라니가 범퍼에 낀 채로 주차된 차량. 온라인 커뮤니티

AD
원본보기 아이콘

지하주차장에서 앞쪽 범퍼에 고라니 사체가 걸린 상태로 주차된 차량 사진이 공개돼 논란이 일고 있다.


11일 한 온라인 커뮤니티에는 경남 거제의 한 지하주차장에서 촬영한 사진과 영상이 올라왔다. 사진에는 흰색 승용차의 앞 범퍼에 고라니가 끼인 채 죽어 있었고, 영상에는 해당 차량이 주차장 안에서 운행하는 장면이 담겼다.

제보자에 따르면 해당 차량의 운전자는 여성이었으며, 119가 출동해 상황을 정리한 것으로 알려졌다.


사연을 접한 누리꾼들 중 일부는 '모를 수 있다'는 반응을 보였다. 한 누리꾼은 "고라니와 사고 시 범퍼가 깨지는 충격이라면 모를 수 없겠지만, 저렇게 작은 고라니가 범퍼 그릴에 끼는 사고면 도로에서 뭘 밟은 것 같은 느낌 정도만 든다"며 "그릴이 약해서 충격 흡수가 생각보다 적다. 저도 알고 싶지 않았지만 자주 다니는 어두운 국도에서 상향등 안 켜고 다니다가 알게 됐다"고 전했다.


반면 운전자를 비난하는 이들도 많았다. "맨정신에 이걸 몰랐다는 게 말이 안 된다", "술 먹고 음주운전 하지 않는 한 모를 수가 없다", "소리도 컸을 텐데 내려서 확인을 안 한 거냐"등의 반응을 보였다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"동남아 무서워하는 한국인들 잡아라"…특가 공세에 시골까지 불티난 日 "동남아 무서워하는 한국인들 잡아라"…특가 공세... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

타임 선정 '올해의 인물'은 "AI 설계자들"

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?

"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

새로운 이슈 보기