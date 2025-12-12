동해시의회 예결특위, 2025년 제3회 추경안 '원안 가결'

통합기금 유연 운용·지하차도 AI 침수 대비 등 시민 밀착형 사업에 집중 주문

강원도 동해시의회 예산결산특별위원회(위원장 정동수)는 12일 제357회 제2차 정례회 제11차 예산결산특별위원회를 열고 '2025년 제3회 추가경정예산' 및 '제3회 추경 기금운용계획 변경안'을 심사·의결했다. 이날 위원회에서는 재정 운용의 효율성 제고와 시민 생활 밀착형 사업에 대한 질의와 제언이 이어졌다.

김향정 의원은 통합재정안정화기금 심사에서 "기금이 만일의 상황에 대비하는 목적도 있지만, 적립에 그치지 않고 시민들에게 혜택이 돌아갈 수 있도록 보다 적극적이고 유연하게 운용해 달라"고 주문했다.

박주현 의원은 민생회복 소비쿠폰 사업에 대해 "지역사회 소비자들에게 혜택을 제공한 점은 긍정적이나, 이것이 소상공인들의 실질적인 매출 증대로 충분히 이어지지 못한 점은 아쉬움이 남는다"며 향후 보완책 마련을 당부했다.

이동호 의원은 내년에 마무리되는 '청년일자리 지역혁신형 참여자 인센티브 사업'을 언급하며, "해당 사업이 단기적 지원을 넘어 청년들을 위한 양질의 일자리 창출이라는 유의미한 성과로 이어지길 바란다"고 강조했다.

정동수 의원은 청소년수련관 시설 개선과 관련해 "휠체어 이용 장애인들의 이동권 보장을 위해 엘리베이터 설치 시 세심한 검토가 필요하다"고 요청했다.

이창수 의원은 관광시설물 유지관리 예산을 심사하며 "주요 관광지 시설물을 상시 점검하고 보수가 필요한 부분은 즉시 공사를 진행하는 시스템을 갖추는 것이 장기적으로 예산 절감과 관리 효율성을 높이는 길"이라고 제언했다.

최이순 의원은 "지하차도 침수 AI 자동 통제안내시스템은 집중호우시 등 기상 이변 시 침수 피해를 선제적으로 대비하기 위해 반드시 필요한 시설"이라고 주장했다.

이에 안성준 의원 또한 "단순한 감지를 넘어 지하차도의 수량과 바퀴의 침수 정도를 정밀하게 파악하여, 위험 상황 발생 시 즉각적인 대응이 가능하도록 만전을 기해야 한다"고 의견을 보탰다.

예산결산특별위원회는 이날 위원들의 심사를 거쳐 집행부가 제출한 2025년 제3회 추가경정예산안과 제3회 추경 기금운용계획 변경안을 원안대로 통과시켰다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



