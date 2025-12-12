시인 소강석 목사, 21일 새에덴교회서 북 콘서트...책 '영혼을 담은 시 쓰기'

시인 소강석 목사가 오는 21일 오후 7시, 시무하는 용인 새에덴교회에서 책 '영혼을 담은 시 쓰기' 출간 기념 북 콘서트를 개최한다.

'영혼을 담은 시 쓰기'는 시 쓰는 법을 소개하는 창작 안내서다. 윤동주문학상, 천상병귀천문학대상, 황순원문학상 등을 수상한 소 시인이 자신의 경험과 사유를 바탕으로 시 창작 과정을 쉽게 풀어냈다. 소 시인은 "학문적 이론서라기보다는 내가 직접 몸으로 부딪치며 써 내려간 시의 이력서이자 자소서 같은 책"이라며 "어떻게 시를 쓰게 됐는지, 시적 환경과 상황, 시의 진보와 심화, 확장의 내력을 살펴볼 수 있다"고 설명했다.

소 시인은 1995년 월간 '문예사조'로 등단한 후 꾸준히 창작 활동을 이어오며 열세 권의 시집을 출간했다. '어느 모자의 초상'으로 천상병귀천문학대상, '다시, 별 헤는 밤'으로 윤동주문학상, '너라는 계절이 내게 왔다'로 황순원문학상을 수상하며 그의 시적 예술성은 널리 인정받아 왔다.





