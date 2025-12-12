본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

시인 소강석 목사, 21일 새에덴교회서 북 콘서트...책 '영혼을 담은 시 쓰기'

서믿음기자

입력2025.12.12 13:42

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시인 소강석 목사가 오는 21일 오후 7시, 시무하는 용인 새에덴교회에서 책 '영혼을 담은 시 쓰기' 출간 기념 북 콘서트를 개최한다.

사진왼쪽부터 신간 '영혼을 담은 시 쓰기'와 시인 소강석 목사. 새에덴교회 제공

사진왼쪽부터 신간 '영혼을 담은 시 쓰기'와 시인 소강석 목사. 새에덴교회 제공

AD
원본보기 아이콘

'영혼을 담은 시 쓰기'는 시 쓰는 법을 소개하는 창작 안내서다. 윤동주문학상, 천상병귀천문학대상, 황순원문학상 등을 수상한 소 시인이 자신의 경험과 사유를 바탕으로 시 창작 과정을 쉽게 풀어냈다. 소 시인은 "학문적 이론서라기보다는 내가 직접 몸으로 부딪치며 써 내려간 시의 이력서이자 자소서 같은 책"이라며 "어떻게 시를 쓰게 됐는지, 시적 환경과 상황, 시의 진보와 심화, 확장의 내력을 살펴볼 수 있다"고 설명했다.


소 시인은 1995년 월간 '문예사조'로 등단한 후 꾸준히 창작 활동을 이어오며 열세 권의 시집을 출간했다. '어느 모자의 초상'으로 천상병귀천문학대상, '다시, 별 헤는 밤'으로 윤동주문학상, '너라는 계절이 내게 왔다'로 황순원문학상을 수상하며 그의 시적 예술성은 널리 인정받아 왔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"동남아 무서워하는 한국인들 잡아라"…특가 공세에 시골까지 불티난 日 "동남아 무서워하는 한국인들 잡아라"…특가 공세... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

타임 선정 '올해의 인물'은 "AI 설계자들"

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?

"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

새로운 이슈 보기