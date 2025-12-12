본문 바로가기
의정부성모병원 순환기내과 김찬준 교수, 관상동맥 내 충격파 치료술 IVL시술 성공

이종구기자

입력2025.12.12 13:28

기존 까다롭고 위험했던 중증 석회화 환자
스텐트시술 성공률 높여
안전하게 첨단의료 선도

가톨릭대학교 의정부성모병원 순환기내과 김찬준 교수가 지난 11일에 관상동맥 내 충격파 치료술을 경기도에서 최초로 성공했다.

순환기내과 김찬준 교수. 의정부성모병원 제공

관상동맥 내 충격파 치료술은 심장혈관의 노폐물이 쌓이고 단단해져, 일반적인 스텐트 시술이 어려울 때 ISL 100 파쇄기의 충격파를 통해 얇은 혈관 속 석회질만 파쇄할 수 있는 신의료 기술이다.


김찬준 교수는 "혈관 석회화로 인해 스텐트 시술에 어려움을 겪으셨던 환자분들에게 IVL은 새로운 희망입니다. 의정부성모병원 순환기내과는 단순히 첨단 장비를 도입하는 것을 넘어, 환자분들이 더 안전하고, 더 효과적으로 치료받으실 수 있도록 끊임없이 노력하여 최상의 의료서비스를 제공하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
