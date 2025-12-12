獨 WDR쾰른방송오케스트라 8년만에 내한…뮐러쇼트·김서현 협연

내년 3월 전국 5개 도시에서 공연

독일 WDR쾰른방송오케스트라가 8년 만에 내한한다.

WDR쾰른방송오케스트라는 내년 3월 전국 5개 도시에서 공연한다. 3월5일 부산 낙동아트센터를 시작으로 진주 경남문화예술회관(6일), 구미문화예술회관(7일), 부천아트센터(8일)를 거쳐 11일 서울 예술의전당에서 투어를 마무리한다.

독일을 대표하는 첼리스트 중 한 명인 다니엘 뮐러쇼트와 주목받는 10대 바이올리니스트 김서현이 브람스의 이중 협주곡을 연주한다. 이중 협주곡 외에 부산, 구미, 서울 공연에서는 슈만 '만프레드' 서곡과 차이콥스키 교향곡 4번이, 진주와 부천 공연에서는 브루크너 교향곡 4번이 연주될 예정이다.

라트비아 출신으로 올해 45세의 패기 넘치는 젊은 지휘자 안드리스 포가가 지휘봉을 잡는다. 포가는 라트비아 국립교향악단 수석지휘자를 역임하고 현재 노르웨이 스타방에르 심포니 오케스트라의 수석지휘자로 재임중이다.

협연자인 뮐러쇼트는 1976년 뮌헨에서 태어났다. 하인리히 쉬프, 스티븐 이설리스에게 첼로를 사사했고, 무터 재단의 후원으로 1년 동안 므스티슬라프 로스트로포비치의 가르침도 받았다. 열다섯 살 때인 1992년 영 차이콥스키 콩쿠르에서 우승했다. 베니스에서 만들어진 1727년산 마테오 고프릴러 첼로를 연주한다.

김서현은 2008년생으로 초등학교 때 참가했던 음악저널 콩쿠르, 음악춘추 콩쿠르, KCO 콩쿠르, 성정음악콩쿠르, 권혁주 콩쿠르, 금호영재콘서트 등 국내 주요 콩쿠르와 오디션을 석권했다. 이자이, 레오니드 코간, 토머스 앤 이본 쿠퍼, 티보르 바르가 콩쿠르 등 국제 콩쿠르에서도 모두 1위에 오르며 기염을 토했다. 올해 서울시립교향악단의 신년연주회에서 시벨리우스의 바이올린 협주곡을 연주했다.

뮐러쇼트와 김서현이 협연할 브람스 이중협주곡은 첼로의 중후함과 바이올린의 예리함을 모두 맛볼 수 있는 명곡이다. 브람스가 1887년에 작곡한 마지막 협주곡이자, 마지막 관현악 작품이며 지난 9월 경기필하모닉 오케스트라의 정기연주회에서 첼리스트 지안 왕과 바이올리니스트 클라라 주미 강이 연주했던 곡이다.

WDR쾰른방송오케스트라와 안드리스 포가, 뮐러쇼트와 김서현은 한국 방문에 앞서 내년 2월27~28일 쾰른에서 동일한 곡을 연주할 예정이다.

WDR쾰른방송오케스트라는 제2차 세계대전 종전 이후 패전국인 독일이 연합군에 점령당해있던 1947년 창단한 오케스트라다. 연합군은 함부르크를 거점으로 하는 '북서독일 방송국(NWDR)'을 설립하고 쾰른에 지국을 두었다. 이후 함부르크를 거점으로 하는 북독일 방송교향악단이, 쾰른을 거점으로 WDR쾰른방송오케스트라가 만들어졌다. 창설 당시 명칭은 쾰른 방송 오케스트라였고, 1954년 방송국이 북독일 방송국(함부르크)과 서부독일방송(쾰른)으로 분리되면서 현재 명칭으로 바뀌었다. 세묜 비치코프(1997~2010), 유카 페카 사라스테(2010~2019), 크리스티안 마첼라루(2019~2025)에 이어 내년부터 마리 자코가 수석 지휘자로 활동할 예정이다.





