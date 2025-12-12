2029년 누리호로 달 간다…2032년 착륙선은 차세대 발사체로(종합)

우주청, 2026년 업무계획 발표…재사용 발사체·위성·미래항공기까지 전 분야 고도화

한국이 독자 발사체를 기반으로 한 달 탐사 로드맵과 우주항공 전 분야의 전략적 고도화에 본격 착수한다.

우주항공청은 2029년 누리호로 달 통신궤도선을 발사하고, 2032년에는 재사용 기술을 적용한 차세대 발사체로 달 착륙선 임무에 도전하는 것을 핵심으로 한 '2026년 업무계획'을 12일 발표했다. 이날 대통령 업무보고에서 우주청은 우주수송·위성·탐사·항공·산업정책·국제협력 등 전 영역을 아우르는 7대 핵심과제를 설명했다.

한국형발사체 누리호가 지난달 27일 새벽 전남 고흥군 나로우주센터에서 발사되고 있다. 우주청 제공 AD 원본보기 아이콘

누리호 반복 발사·차세대 재사용 발사체로 '한국형 우주수송 체제' 구축

이번 계획은 2025년 성과를 토대로 마련됐다. 우주청은 민간 기업이 제작을 주도한 누리호 4차 발사 성공과 차세대 중형위성 3호·다목적실용위성 7호 발사, 제4차 우주개발진흥 기본계획(수정계획)·우주과학탐사 로드맵 수립 등을 통해 발사체·위성 독자 개발 역량을 확인했다.

우주청은 "기본 역량은 갖췄지만 선진국과의 격차를 줄이기 위해서는 저비용·고빈도 발사와 산업 생태계 확대가 필수"라는 판단 아래 2026년 계획을 짰다고 설명했다.

윤영빈 우주청장은 "누리호를 매년 반복 발사해 신뢰도를 높이고, 차세대 발사체는 재사용 모델로 개발해 발사비용을 현재의 10% 수준으로 낮추겠다"고 말했다. 현재 누리호의 1㎏당 발사비용은 약 2만4000~2만6000달러로 알려져 있으며, 우주청은 2035년까지 재사용 발사체 개발을 완료해 이를 2000달러대(약 300만원)까지 낮출 계획이다.

윤 청장은 "발사 주기를 정례화하면 누리호 성공률도 2032년까지 90% 이상으로 끌어올릴 수 있다"며 "민간이 제작을 주도한 누리호 4차 발사 성공은 한국 우주개발이 정부 주도에서 민간 중심으로 넘어가는 중요한 전환점"이라고 평가했다.

우주수송 체계 개편도 본격화된다. 우주청은 차세대 발사체 개발 계획을 '재사용 발사체' 중심으로 수정하고, 2026년부터 예비설계에 착수한다. 2026년에는 초소형 군집위성 5기(2~6호)를 한 번에 쏘아 올리는 누리호 5차 발사를 통해 다중 사출 능력을 입증하고, 7차 발사부터는 위성 수주부터 발사운영까지 기업 주도의 상업발사 체계를 시범 적용할 계획이다.

2029년 이후에는 공공위성을 누리호로 발사하는 '누리호 후속발사 일괄계약(8~11차·연 1회)'을 추진해 발사 공백을 줄이고, 국내 발사체 산업의 예측 가능성과 수익성을 높일 방침이다.

2026년 국내 주요 위성·발사체 발사 계획(안). 우주청 제공 원본보기 아이콘

2029 달 통신궤도선·2032 착륙선…심우주 탐사 준비 본격화

달 탐사 계획도 단계별로 구체화되고 있다. 달 통신궤도선은 시스템 기본설계가 진행 중이며 로버 등 탑재체 구성도 확정 단계다.

우주청은 누리호와 궤도수송선을 함께 활용해 2029년 발사를 추진한다. 윤 청장은 "착륙선 발사에 앞서 궤도선 임무를 수행해 심우주 통신과 항법 등 핵심 기술을 확보해야 한다"며 "착륙선은 그다음 단계로 넘어가기 위한 필수적 도전"이라고 설명했다. 2032년 달 착륙선은 재사용 발사체 기반의 차세대 발사체로 발사되며, 이는 한국이 심우주 탐사 능력을 갖추는 중요한 이정표가 될 전망이다.

발사 인프라 기반도 확충된다. 정부는 나로우주센터 노후시설을 보강하고, 대형 조립동·위성시험동 등 국가 주력 발사체 운용에 필요한 시설을 단계적으로 확충한다.

2027년 개방을 목표로 민간 발사장도 구축해 기업과 국방 수요를 동시에 수용하고, 궤도 간 이동과 재급유 등 새로운 서비스 수요에 대응할 '궤도수송선' 개발도 기업 주도로 추진한다. 우주청은 "우리 위성은 우리 발사체로 쏘는 '국내 발사 원칙'을 법제화해 공공·국방 위성부터 국내 발사체를 우선 활용하는 체계를 구축하겠다"고 밝혔다.

위성·탐사·항공 전 분야 기술개발 가속

위성 분야에서는 저궤도 위성통신망 확보를 위한 타당성 검토가 새롭게 추진된다. 과학기술정보통신부 주관으로 우주청·국방부·방위사업청 등 민·관·군이 참여하는 'K-LEO 통신 얼라이언스(가칭)'를 구성해 6G 시대 국가기간망으로 떠오르는 저궤도 위성통신망을 자체 구축할지, 어떤 방식의 국제협력이 효율적인지 중장기 관점에서 검토한다. 우주청은 "지상망 중심이던 통신 인프라가 위성·항공 영역으로 확장되는 만큼, 통신·우주·국방 수요를 함께 고려한 전략이 필요하다"고 설명했다.

공공임무 수행을 위한 첨단위성 개발·발사도 이어진다. 2026년에는 차세대 중형위성 2호와 4호, 다목적실용위성 6호, 초소형 군집위성 2~6호 발사가 계획돼 있다. 이와 함께 10㎝급 초고해상도 광학위성 핵심기술 개발, 천리안 6호 예비타당성 조사 등 세계 수준의 관측·통신 위성 개발도 추진된다. 위성정보 활용을 확대하기 위해 '위성활용촉진법'을 제정하고, AI 기반 위성정보 서비스 실증을 지원해 농업·재난·도시관리 등 고부가가치 서비스 시장도 연다는 구상이다.

HD현대중공업이 구축한 발사대에서 4차 발사 준비를 마치고 발사를 기다리는 누리호. 우주청 제공 원본보기 아이콘

탐사 분야에서는 국내 기술로 개발된 우주 방사선 측정 위성 K-RadCube를 아르테미스 2호에 탑재해 발사하고, 우주환경 측정기 LUSEM을 미국 민간 달 착륙선에 실어 보내는 등 한미 아르테미스 협력이 본격화된다.

한국 기업의 참여를 전제로 한 국제거대전파망원경(SKA) 프로젝트, L4 태양권 탐사 등도 추진 대상에 올랐다. 우주청은 공공 연구성과를 기반으로 우주제조 플랫폼과 탐사 기술 창업을 지원해 우주탐사 신산업 생태계를 키운다는 계획이다.

항공 분야에서는 드론, 미래항공기, 항공엔진, 항공 소재·부품 등 4대 핵심 영역에 대한 기술개발이 강화된다. AI 기반 지능형 드론과 성층권 드론 장기체공 기술 확보, 전기-가스터빈 하이브리드 추진 시스템 개발, 민수용 가스터빈 항공엔진 독자 모델과 소재·부품 자립, 자동화 공정·친환경 경량 소재 개발 등이 패키지로 추진된다. 민항기 국제공동개발(Risk & Revenue Sharing Partner·RSP) 사업 참여를 위한 '팀 코리아' 구상도 포함됐다.

법·운영체계·국제협력으로 우주항공 생태계 정비

우주항공산업을 뒷받침할 제도 개편도 예고됐다. 정부는 우주·항공 운영체계를 통합한 '국가우주항공위원회' 개편과 '우주항공기본법' 제정, '우주항공산업 진흥법' 제정, '우주항공산업진흥원' 설립 등을 추진한다. 이를 통해 공공수요 창출, 규제 개선, 인재양성, 민·군 협력, 지역 전략을 아우르는 종합 산업육성 전략을 마련하겠다는 구상이다.

국제협력 측면에서는 한미 아르테미스 협력 후속 과제 발굴, 한·유럽연합(EU)·프랑스·이탈리아·인도 등 주요국과의 공동 프로젝트, 캐나다·브라질·이집트 등 신규 협력국 확대, 기업 동반 민관사절단 파견 등을 통해 K스페이스 외교도 강화한다는 계획이다.

윤 청장은 "2026년 우주청 예산이 처음으로 1조원을 넘어선다"며 "누리호 5차 발사와 재사용 발사체 개발 착수, 첨단 위성·미래항공기 핵심기술 확보, 국제협력 확대 등 전략적 투자를 통해 우주항공 5대 강국 도약의 발판을 마련하겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>