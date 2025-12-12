본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

가평군, 연말 ‘GP페이 소비지원금’ 지급…캐시백 최대 10% 혜택

이종구기자

입력2025.12.12 12:53

시계아이콘00분 24초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 가평군은 12월 '가평GP페이' 인센티브가 조기 종료된 데 따른 군민들의 아쉬움을 해소하고 연말 지역경제를 살리기 위해 오는 15일부터 31일까지 '가평GP페이 소비지원금' 이벤트를 시행한다고 12일 밝혔다. 이 기간 캐시백 예산이 소진되지 않을 경우 기존 캐시백 5%에 소비지원금 5%가 추가돼 최대 10%의 캐시백을 받을 수 있다.

가평군청 전경. 가평군 제공

가평군청 전경. 가평군 제공

AD
원본보기 아이콘

군은 지역화폐인 가평GP페이 이용자를 대상으로 결제 금액의 5%를 소비지원금 형태로 환급하며, 1인당 최대 1만원까지 지급한다. 소비지원금은 이용자가 충전한 금액으로 결제할 때 자동으로 적용되며, 사용기한은 지급일로부터 3개월 이내, 최종 2026년 3월 31일까지다.


가평군 관계자는 "연말 경기침체로 어려움을 겪는 소상공인을 지원하고 군민이 체감할 수 있는 혜택을 제공하고자 소비지원금을 마련했다"며 "군민들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.

가평GP페이 및 소비지원금 문의는 가평군청 소상공인지원과 또는 경기지역화폐 고객센터로 하면 된다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"동남아 무서워하는 한국인들 잡아라"…특가 공세에 시골까지 불티난 日 "동남아 무서워하는 한국인들 잡아라"…특가 공세... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

타임 선정 '올해의 인물'은 "AI 설계자들"

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?

"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

새로운 이슈 보기