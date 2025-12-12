한국장학재단, '공정채용 우수기관' 인증 5년 연속 획득

한국장학재단(이사장 배병일)은 지난 11일 한국경영인증원 주최로 열린 '2025 하반기 공정채용인증 수여식'에서 '공정채용 우수기관' 인증을 5년 연속으로 획득했다.

공정채용 우수기관 인증제도는 채용 전반 과정에서 편견으로 작용할 수 있는 요소를 배제하고 직무능력 기반의 공정한 채용을 체계적으로 운영하였는지를 심사해 인증을 부여하는 제도이다.

서울 영등포구 여의도 FKI 타워에서 열린 2025년 공정채용 우수기관 인증 수여식에서 한국장학재단 강준희 상임이사(오른쪽)가 인증식 후 기념 촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

심사항목은 채용시스템, 채용운영, 채용성과 등 3개 부문으로 구성되며, 심사단의 서면 검토와 현장 실사를 거쳐 인증을 부여한다.

한국장학재단은 이번 인증 심사에서 최고 경영진의 공정채용 실천 의지와 노력, 우수한 채용 절차 설계와 운영, 채용 단계별 강약점 분석과 피드백 제공 등이 높이 평가됐다.

강준희 한국장학재단 상임이사는 "한국장학재단은 공정채용 시스템을 지속적으로 개선하여, 본인의 직무능력으로 당당하게 경쟁할 수 있는 채용문화를 선도하고, 공감채용을 통해 청년 구직자에게 실질적으로 도움이 되는 채용 절차를 지속해서 발굴해나갈 것"이라고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>