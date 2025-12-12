김포시, 김포골드라인 학운 연장 경기도 도시철도망 구축계획 최종 승인

김포시, 개통시 양촌역~검단오류역 9분만에 이동

서부권 광역교통편의 큰 개선…2035년까지 검단오류역 연결

김병수 시장 "기업유치·일자리창출 등 지역경제 활성화 기대"

경기 김포시(시장 김병수)는 '김포골드라인 학운 연장'안이 제2차 경기도 도시철도망 구축계획(2026~2035)에 반영됐다고 12일 밝혔다. 국가교통위원회(국토교통부 주관)는 12일 '김포골드라인 학운 연장'안이 담긴 경기도도시철도망 구축계획을 승인했다.

김병수 김포시장이 지난달 3일 김동연 경기도지사를 만나 김포골드라인 등 김포교통현안에 대해 적극 건의하고 있다. 김포시 제공

'김포골드라인 학운 연장'은 기존 양촌역에서 인천도시철도2호선 검단오류역까지 노선을 잇는 사업으로 총 연장 7.04㎞, 사업비 7395억원 규모다. 사업이 완료되면 양촌역에서 검단오류역까지 약 9분이면 이동이 가능해져 김포 서부권의 광역 교통 편의가 크게 개선될 것으로 기대된다.

그동안 김포골드밸리를 포함한 인근 산업단지는 대중교통 접근성이 낮아 인력 수급과 산업단지 활성화에 어려움이 있었다. 특히 2021년 말 김포산업단지 근로자 무료 통근버스(구래역~산단) 운행이 종료되면서 양촌·학운 산업단지의 통근 불편이 더욱 커진 상황이었다. 김포시는 이러한 문제를 해소하기 위해 골드라인 학운 연장을 주요 교통정책 과제로 설정하고 추진해 왔다.

김병수 시장은 취임 이후 경기도지사와 면담을 통해 지속적으로 노선 연장을 요청해 왔으며, 김포시는 '도시철도망 구축계획 및 노선별 도시철도 기본계획 수립지침'에 따라 경제성(B/C) 0.7이상 또는 종합평가(AHP) 0.5이상을 충족하는 노선을 검토해 경기도에 제출했다. 이후 경기도와 국토교통부 등 관계 기관과의 여러 차례 협의를 거쳐 도시교통정책실무위원회와 국가교통위원회 심의를 통과함으로써 노선을 계획에 반영시키는데 성공했다.

도시철도망 구축계획은 도시교통권역에서 도시철도를 건설 및 운영하기 위한 법정계획이고, 향후 사전타당성조사, 예비타당성조사를 거쳐 기본계획을 수립하게 된다.

김포골드라인 학운 연장 노선도. 김포시 제공

김병수 시장은 "본 사업은 서부지역 산업단지 개발과 통행 인구 증가에 대응해 대량 수송체계를 구축하기 위한 핵심 사업"이라며, "이번 연장으로 버스·승용차 이용자의 평균 이동시간이 30분에서 9분으로 단축되고 교통비 부담도 줄어들어, 기업 유치와 일자리 창출 등 지역경제 활성화에 큰 도움이 될 것"이라고 말했다. 이어 "2035년 73만5000명 인구계획에 맞춰 교통복지를 강화하고 철도교통 혜택 지역을 점진적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

김포시는 2026년 하반기 예산 확보를 통하여 사전타당성조사를 진행하여 2027년 예비타당성조사 신청을 목표로 추진해 나갈 계획이다.





김포=이종구 기자



