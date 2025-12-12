본문 바로가기
美 Fed, 지역 연은 총재 11명 전원 재임명

오수연기자

입력2025.12.12 11:04

미국 연방준비제도(Fed) 이사회가 11일(현지시간) 지역 연방준비은행 총재 11명을 만장일치로 재임명했다.


퇴임 의사를 밝힌 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재를 제외한 현직 연은 총재 전원을 재임명한 것이다. 새 임기는 내년 3월 1일 시작해 5년이다.

미 연방준비제도. 로이터연합뉴스

이날 스티브 마이런 등 트럼프 대통령이 임명한 Fed 이사 3명도 현직 연은 총재들을 재임명하는 데 찬성했다.

연은 총재 임명은 행정적인 절차다. 그러나 최근 도널드 트럼프 미 대통령이 Fed에 금리 인하를 압박하는 가운데 Fed 이사회에 측근을 임명하면서 이들에게 연은 총재 재임명을 면밀히 살피게 하려는 게 아니냐는 우려의 목소리가 나왔다. 또 스콧 베선트 미 재무부 장관은 해당 지역에 최소 3년 이상 거주한 사람만 연은 총재를 맡을 수 있는 방안을 추진하겠다고 밝히며 이러한 우려에 힘을 실었다.


지역 연은 총재들은 직무상 사유가 있을 때 이사회 과반수 표결로 해임될 수 있으나, 이날 재임명되며 일단 즉각적인 위협은 사라진 것이라고 블룸버그는 설명했다.


기준금리를 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC)는 의장을 포함한 Fed 이사 7명과 연은 총재 12명을 합쳐 19명으로 구성된다. 그러나 투표권은 Fed 이사 7명과 연은 총재 5명에게 부여된다.

연은 총재 투표권은 매년 순번제로 적용된다. 내년 1월부터 12월 회의에선 존 윌리엄스(뉴욕), 베스 해먹(클리블랜드), 애나 폴슨(필라델피아), 로리 로건(댈러스) 닐 카시카리(미니애폴리스) 총재가 투표권을 갖는다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
