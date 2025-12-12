2029년 누리호로 달 간다…2032년 착륙선은 차세대 발사체로

누리호 성공률 90%·재사용 발사체로 발사비용 ㎏당 300만원대까지 낮춘다

한국이 독자 발사체를 기반으로 한 달 탐사 로드맵을 본격 가동한다. 정부는 2029년 누리호로 달 통신궤도선을 발사하고, 2032년에는 재사용 기술을 기반으로 한 차세대 발사체를 이용해 달 착륙선 임무에 도전하겠다는 계획을 밝혔다.

윤영빈 우주항공청장은 12일 대통령 업무보고에서 "누리호를 매년 반복 발사해 신뢰도를 높이고, 차세대 발사체는 아예 재사용 모델로 개발해 발사비용을 현재의 10분의 1 수준으로 낮추겠다"고 말했다.

현재 누리호의 1㎏당 발사비용은 약 2만4000~2만6000달러 수준으로 알려져 있다. 우주청은 2035년까지 재사용 발사체 개발을 마무리해 이를 2000달러대, 즉 약 300만원 수준까지 낮추는 것을 목표로 한다.

윤 청장은 "누리호의 성공률이 지금은 75%에 머물러 있지만, 발사 주기를 정례화하면 2032년에는 성공률을 90% 이상 달성할 수 있을 것"이라고 설명했다. 그는 누리호 4차 발사가 민간 기업과 함께 이뤄졌다는 점을 언급하며 "정부 주도 구조에서 민간 참여 중심의 체제로 전환하는 첫 신호였다"고 강조했다.

달 탐사 계획도 단계별로 구체화되고 있다. 달 통신궤도선은 시스템 기본설계가 진행 중이며, 탐사 로버 등 탑재체 구성도 확정 단계에 들어갔다. 우주청은 누리호와 함께 궤도수송선을 활용해 2029년 발사를 추진한다.

윤 청장은 "착륙선 발사에 앞서 궤도선 임무를 수행해야 심우주 통신과 항법 같은 필수 기술을 확보할 수 있다"며 "두 임무는 서로 연결된 연속 과정"이라고 설명했다. 2032년 착륙선은 차세대 발사체로 보내는데, 이는 재사용 기술과 고성능 엔진 기술을 결합해 한국이 본격적으로 심우주 탐사 능력을 확보하는 분기점이 될 것으로 보인다.

발사체 비용 절감을 위한 정책 기반도 마련된다. 우주청은 공공·국방 위성을 국내 발사체로 우선 발사하는 체계를 도입해 안정적인 발사 수요를 확보할 계획이다. 동시에 나로우주센터 기능을 확장하고 민간 발사 준비를 지원하는 인프라도 강화한다. 올해 상반기에는 달 통신궤도선 임무 설계가 우선 추진되며, 전체 달 탐사 로드맵의 기술적 뼈대를 완성하는 작업이 이어진다.

윤 청장은 "우주항공청 예산이 내년에 처음으로 1조원을 넘긴다"며 "우주항공산업을 국가의 미래 성장축으로 키우기 위해 지속적으로 역량을 투입하겠다"고 밝혔다.





