본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

카카오헬스케어, 덱스콤 연속혈당측정기 국내 독점 공급

조인경기자

입력2025.12.12 11:01

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

디지털 플랫폼+혈당 바이오센싱 기술 결합

카카오헬스케어는 혈당 바이오센싱 분야 글로벌 기업 덱스콤과 국내 독점 공급 계약을 체결했다고 12일 밝혔다.


카카오헬스케어, 덱스콤 연속혈당측정기 국내 독점 공급
AD
원본보기 아이콘

이번 계약으로 카카오헬스케어는 덱스콤 연속혈당측정기 포트폴리오의 국내 유통, 시장 운영, 사용자 기반 확대 등 전반을 담당한다. 덱스콤의 'G7 연속혈당측정기'를 중심으로 국내시장에서 연속혈당측정기 접근성을 강화하고 사용자 규모를 확대할 계획이다.

전세계에서 가장 역동적인 디지털 헬스케어 환경으로 주목받는 국내시장에서 카카오헬스케어와 덱스콤의 독점 파트너십은 사용자 중심의 데이터에 기반한 초개인화 건강관리의 새로운 시대를 여는 마중물이 될 것이란 분석이다. 디지털 수용도가 높고 데이터 기반 만성질환 관리 수요가 빠르게 늘고 있는 시장 환경과 맞물려 시너지가 극대화될 전망이다.


특히 카카오헬스케어의 디지털 플랫폼과 덱스콤의 혈당 바이오센싱 기술을 결합, 단순한 혈당 모니터링을 넘어 운동, 식사, 수면, 스트레스 등 생활 습관 데이터와 혈당 데이터를 기반으로 한 초개인화 건강관리 모델을 발전시킨다는 전략이다.


카카오헬스케어는 이번 협력으로 향후 인공지능(AI)·모바일 기반 헬스케어 플랫폼을 강화하는 중요한 성장 동력도 확보했다. 디지털 도구 고도화, 사용자 참여 시스템 강화, 옴니케어(omni-care) 서비스 확대 등을 통해 국내 디지털 헬스케어 시장 내 영향력을 더욱 확대해 나가는 것이 목표다.

황희 카카오헬스케어 대표는 "지난 1년 반 동안 덱스콤과 협업하며 보다 긴밀한 사업적 관계를 맺을 수 있게 됐다"며 "향후 차바이오그룹의 차케어스, 차AI헬스케어와의 시너지를 통해 병원 대상 서비스 확장도 기대하고 있다"고 전했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 [농업 바꾼 FTA]④ '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

타임 선정 '올해의 인물'은 "AI 설계자들"

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?

"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

새로운 이슈 보기