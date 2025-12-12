카카오헬스케어, 덱스콤 연속혈당측정기 국내 독점 공급

디지털 플랫폼+혈당 바이오센싱 기술 결합

카카오헬스케어는 혈당 바이오센싱 분야 글로벌 기업 덱스콤과 국내 독점 공급 계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 계약으로 카카오헬스케어는 덱스콤 연속혈당측정기 포트폴리오의 국내 유통, 시장 운영, 사용자 기반 확대 등 전반을 담당한다. 덱스콤의 'G7 연속혈당측정기'를 중심으로 국내시장에서 연속혈당측정기 접근성을 강화하고 사용자 규모를 확대할 계획이다.

전세계에서 가장 역동적인 디지털 헬스케어 환경으로 주목받는 국내시장에서 카카오헬스케어와 덱스콤의 독점 파트너십은 사용자 중심의 데이터에 기반한 초개인화 건강관리의 새로운 시대를 여는 마중물이 될 것이란 분석이다. 디지털 수용도가 높고 데이터 기반 만성질환 관리 수요가 빠르게 늘고 있는 시장 환경과 맞물려 시너지가 극대화될 전망이다.

특히 카카오헬스케어의 디지털 플랫폼과 덱스콤의 혈당 바이오센싱 기술을 결합, 단순한 혈당 모니터링을 넘어 운동, 식사, 수면, 스트레스 등 생활 습관 데이터와 혈당 데이터를 기반으로 한 초개인화 건강관리 모델을 발전시킨다는 전략이다.

카카오헬스케어는 이번 협력으로 향후 인공지능(AI)·모바일 기반 헬스케어 플랫폼을 강화하는 중요한 성장 동력도 확보했다. 디지털 도구 고도화, 사용자 참여 시스템 강화, 옴니케어(omni-care) 서비스 확대 등을 통해 국내 디지털 헬스케어 시장 내 영향력을 더욱 확대해 나가는 것이 목표다.

황희 카카오헬스케어 대표는 "지난 1년 반 동안 덱스콤과 협업하며 보다 긴밀한 사업적 관계를 맺을 수 있게 됐다"며 "향후 차바이오그룹의 차케어스, 차AI헬스케어와의 시너지를 통해 병원 대상 서비스 확장도 기대하고 있다"고 전했다.





