현대건설, 임직원 모은 기금 2.2억원 기부

최대열기자

입력2025.12.12 10:53

현대건설 사랑나눔기금 사원협의체 대표위원과 황인식 사회복지공동모금회 사무총장이 11일 기금 전달식 후 기념사진을 찍고 있다. 현대건설 제공

현대건설 사랑나눔기금 사원협의체 대표위원과 황인식 사회복지공동모금회 사무총장이 11일 기금 전달식 후 기념사진을 찍고 있다. 현대건설 제공

현대건설은 올해 임직원이 모은 사랑나눔기금 2억2400만원을 사회복지공동모금회에 전달했다고 12일 밝혔다. 매달 임직원 급여의 일부를 스스로 기부하는 프로그램으로 2010년부터 16년째 모아왔다. 올해까지 누적 기부액은 45억6000만원 정도다. 회사 측은 임직원 대표 협의체 논의를 거쳐 기부 대상을 정한다. 국내외 현장 소재 지역의 저소득 아동, 청소년 장학사업, 독거노인 생활물품 지원 등에 쓰였다. 앞서 지난 5일에는 신입사원 등 임직원 70여명이 종로종합사회복지관과 함께 김장하고 취약계층 가정 160가구에 전달했다. 이 회사는 올해 본사와 전국 현장에서 임직원 3047명이 참여해 1만1846시간 사회공헌활동을 했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
