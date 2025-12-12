장재훈 부회장 "SDV 프로젝트 예정대로…포티투닷과 협업 체계 유지"

조직 공백·동요 최소화 위한 임직원 메시지

현대차그룹, R&D 투톱 수장 교체

"이번 변화 새로운 도약의 계기될 것"

장재훈 현대차그룹 부회장이 기존에 추진 중인 SDV(소프트웨어 중심 차량) 개발 프로젝트를 예정대로 이어가고, 포티투닷과의 협업 체계도 유지하겠다는 입장을 밝혔다. 송창현 AVP본부장의 갑작스러운 사임 이후 조직 내 공백과 동요를 최소화하고 내부 갈등을 정리하려는 메시지로 해석된다.

12일 장 부회장이 포티투닷과 현대차 AVP본부 임직원을 대상으로 보낸 메시지에 따르면 그는 "소프트웨어 중심 모빌리티 기업으로의 전환은 그룹의 생존과 미래가 걸린 결코 타협할 수 없는 목표"라고 말했다.

이어 "이를 위해 포티투닷과 협업체계를 변함없이 유지하고, 기존의 XP2·XV1 개발 프로젝트를 예정대로 추진할 것"이라고 강조했다.

장재훈 현대차그룹 부회장. 현대차그룹 제공 AD 원본보기 아이콘

최근 송 사장의 사임으로 흔들릴 수 있는 연구개발 조직을 안정시키고, SDV 전환과 자율주행 기술 개발은 계획대로 추진하겠다는 의지를 구성원들에게 분명히 전달하려는 의미로 해석된다. 이날 메시지에는 조직 내 불안감을 조기에 차단하고 미래차 전략의 연속성을 확보하겠다는 의중이 담겨 있다.

장 부회장은 "앞으로 우리가 함께 마련한 기술 비전과 개발 체계는 흔들림 없이 계승하고 지속적으로 발전시켜야 한다"며 "가장 중요한 것은 개발 조직 간 협업을 넘어 그룹 차원의 역량을 결집한 진정한 원팀(One Team)을 구축하는 것"이라고 강조했다.

마지막으로 그는 " 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 302,000 전일대비 6,500 등락률 +2.20% 거래량 485,040 전일가 295,500 2025.12.12 10:54 기준 관련기사 현대차그룹, 중국서 역대 최대 수소버스 사업 따냈다…224대 수주'아이오닉 9', 獨서 경쟁차 제치고 '전동화 SUV 1위'코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합 전 종목 시세 보기 close 그룹은 변화와 어려움이 반복되는 역사 속에서도 늘 답을 찾아왔다"며 "현재의 환경과 여건이 녹록지 않지만 서로의 실력을 믿고, 불필요한 과정을 덜고, 솔직하게 소통해 원팀 협력을 이뤄낸다면 이번 변화를 새로운 도약의 계기로 만들 것이라 믿는다"고 덧붙였다.

현대차그룹은 최근 연구개발(R&D) 조직의 양대 수장을 모두 교체하는 인사를 단행했다. 지난 4일 소프트웨어 개발을 담당하던 송 사장이 사임을 표명했고, 11일에는 하드웨어 개발을 총괄했던 양희원 사장도 용퇴 의사를 밝히며 15일 퇴임식을 진행할 예정이다.

양 사장의 후임에는 만프레드 하러 현대차·기아 차량개발담당 부사장이 유력하며, 송 사장의 후임은 아직 정해지지 않았다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>