경찰, '개인정보 유출' 쿠팡 나흘째 압수수색

경찰이 고객 3370만명의 개인정보가 유출된 쿠팡을 상대로 나흘 연속 강제수사에 나섰다.

서울경찰청 사이버수사과는 12일 오전 9시30분께 수사전담팀 11명을 동원해 송파구 쿠팡 본사 사무실에 대한 압수수색을 재개했다고 밝혔다.

지난 9일 압수수색에 착수한 경찰은 매일 10시간가량 본사를 수색하고 있다. 쿠팡이 보유한 디지털 자료가 방대한 만큼 확보에 오랜 시간이 걸리는 것으로 분석된다.

경찰은 확보한 자료를 바탕으로 개인정보 유출 용의자인 중국 국적 전직 직원의 행방을 쫓는 한편, 쿠팡 내부 관리시스템의 허점을 따져볼 예정이다.

경찰은 지난달 18일 쿠팡 측으로부터 개인정보 유출 피해를 확인했다는 신고를 받고 수사에 착수했다. 사건 초기 쿠팡이 밝힌 피해 규모는 4500여명이었으나 유출 계정 수는 3370만개로 불어났다.





