부산진해경자청, 후쿠오카 '공략' 중… 항만물류기업 100곳 대상 유치 활동

박성호 청장 "가덕신공항·진해신항 미래 경쟁력 소개"

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 일본 후쿠오카 항만물류기업 100여개사를 대상으로 투자유치활동에 들어갔다. 가덕도신공항과 진해신항의 미래 경쟁력을 알리는 프로젝트 차원이다.

부산진행경자청은 지난 10일부터 오는 13일까지 일본 후쿠오카에서 개최되는 '경제자유구역 일본 투자유치 IR(K-FEZ Day In Japan)'에 참여해 항만물류 분야 투자유치를 위한 다양한 국제 협력 활동을 진행한다고 12일 알렸다.

이번 방문은 산업통상부, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 및 경자청이 공동으로 참석하는 'K-FEZ Day in Japan' 공식 행사와 연계해 추진되고 있다. 지난 11일에는 호텔 닛코 후쿠오카에서 일본 항만물류기업 및 재무투자가 등 100여 명이 참석하는 대규모 투자유치 공동 IR 행사가 개최됐다.

지난 11일 닛코 후쿠오카에서 열린 '투자유치 공동 IR 행사'에서 박성호 부산진해경제자유구역청장이 부산진해경제자유구역의 확장성과 비전을 설명하고 있다.

박성호 청장은 공동 IR에서 부산진해경제자유구역의 항만물류 프로젝트를 일본어로 직접 소개하며 부산진해경자청의 확장성과 투자 매력을 집중적으로 알려 현지 기업들의 적극적인 호응을 받았다.

박성호 청장은 일본 사이타마대학 정책과학대학원 석사학위와 주일 한국대사관 참사관 근무경력을 보유하고 있어 보다 전달력있게 IR을 추진했다. ▲진해신항 개항 및 확장 계획과 글로벌 공급망 연계성, ▲가덕도 신공항 건설에 따른 항공물류 시너지 효과, ▲항만배후단지·산업단지 연계를 통한 신규 사업창출 기회 등 주요 내용을 전파했다.

부산진해경제자유구역은 현재 냉동창고를 새로 증축한 나이가이부산물류센터(주) 프로젝트를 이뤘고 고도제한 규제개선을 통해 482억원의 증액 투자유치를 이룬 미쓰이소꼬코리아 등 일본계 물류기업 유치 사례를 갖고 있다. 복합물류의 최적지로 일본 투자가에 매력있는 장소로 뜨고 있다.

투자유치 IR 행사 이외에도 코쿠사이익스프레스를 방문해 나승도 총괄대표와 만나 물류·e-커머스 기반 협력, 부산·진해 연계 물류확대 방안 등을 논의했다. 이어 큐슈경제연합회를 방문해 임원진을 만나고 산업통상부·KOTRA·큐슈경제산업국·후쿠오카 중소기업경영자협회연합회·일본전국경화물협회·후쿠오카운유·J&K 로지스 주요 관계자가 참석한 항만물류세미나 VIP 차담을 진행했다. 부산진해경제자유구역을 소개하며 큐슈지역 우수 기업과 교류 확대 및 협력을 추진했다.

또 후쿠오카시 항만공항국, 하카다항진흥협회, 하카타부두(주), 소고운수(주) 관계자와 함께 하카타항만을 시찰하며 ▲친환경·스마트항만 협력, ▲항만 운영 효율화, ▲항만 활용 네트워크 강화 등을 검토했다.

박성호 청장은 "부산진해경제자유구역은 대한민국을 대표하는 물류거점이며 앞으로 가덕도 신공항과 진해신항이 본격 가동되면 동북아 복합물류의 핵심 중심지로 도약할 것"이라고 말했다.

박 창장은 "이번 후쿠오카 방문을 통해 우리 구역의 강점을 적극 알리고 양국 기업이 새로운 비즈니스 기회를 만들 수 있도록 지속적인 교류를 강화할 예정"이라고 전했다.

경자청은 이번 IR을 포함해 후쿠오카 주요 기업 및 기관과 심층 협의를 추진하고 지속 가능한 협력 모델을 발굴할 계획이다.





