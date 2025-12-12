BISTEP, 3년 연속 ‘공정채용 우수기관’ 인증 획득

채용 공정성·투명성 강화 노력



직무능력 중심 채용문화 확산

부산시 R＆D 기반 지역 과학기술정책 전담기관인 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 한국경영인증원(KMR)의 '2025년도 하반기 공정채용 우수기관'에 선정되며 3년 연속 공정채용 인증을 획득했다.

BISTEP이 3년 연속 ‘공정채용 우수기관’ 인증을 획득하고 기념촬영하고 있다. BISTEP 제공 AD 원본보기 아이콘

'공정채용 인증제도'는 편견적 요소를 배제하고 직무능력 중심의 공정한 채용을 운영하는 기관에 대해 제3자가 객관적으로 심사해 인증을 부여하는 제도다.

BISTEP은 지난 3년간 지속적으로 해당 인증 심사를 받아 왔으며, 매년 제시된 권고사항을 반영해 채용 프로세스와 업무 운영 체계를 개선해 왔다.

특히 올해 심사에서는 채용 과정 전반의 증빙 관리, 외부 위탁 절차 준수, 면접관 제척 여부 확인 절차 운영 등의 우수성이 높게 평가되어 공정채용 선도 기관으로 자리매김했다는 평가를 받았다.

김영부 원장은 "3년 연속 공정채용 우수기관 인증은 공정성과 투명성을 최우선 가치로 두고 꾸준히 제도를 정비해 온 결과"라며 "채용 과정의 신뢰를 지속적으로 강화하고, 누구나 공정한 기회를 가질 수 있는 채용 문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>