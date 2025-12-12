부산대학교 김유진 교수, ‘한국차세대과학기술한림원’ 신입회원 선출

식물생식·생명공학 분야 연구 성과 인정… 차세대 과학기술 리더로 선정

부산대학교(총장 최재원)는 생명환경화학과 김유진 교수가 '2026년 한국차세대과학기술한림원(YKAST) 신입회원'에 선출됐다고 12일 전했다.

김유진 교수는 식물생식과 생명공학 분야의 신진 연구자로, 특히 벼 화분 발달과 불임성에 관한 연구에서 학술적·실용적 성과를 거두며 주목받아 왔다.

부산대 김유진 교수. AD 원본보기 아이콘

국제적으로 영향력 있는 학술지에 다수의 연구 결과를 발표하고 활발한 학회 활동을 이어오며 연구 역량을 넓혀온 점이 인정돼 농업생명공학 분야 YKAST 신입회원으로 선정됐다.

한국차세대과학기술한림원 회원은 과학기술한림원이 만 43세 이하의 우수한 젊은 과학자 중 뛰어난 학문적 성과를 이룬 연구자를 선발한다. 특히 박사학위 취득 이후 국내에서 독립 연구자로서 이룬 성과를 중점적으로 평가하며, 향후 한국 과학기술 발전을 선도할 잠재력을 가진 차세대 과학기술 리더를 발굴하는 제도다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>