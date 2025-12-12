본문 바로가기
산단공, '육아친화적 문화 정착' 정부 인사혁신 우수사례 선정

김철현기자

입력2025.12.12 10:03

'2025년 인사혁신 우수사례 경진대회' 인사혁신처장상 수상

한국산업단지공단은 인사혁신처가 주관한 '2025년 인사혁신 우수사례 경진대회'에서 동상을 수상했다고 12일 밝혔다.


이번 대회는 공직 사회의 혁신 성과를 공유하고 국민이 체감하는 변화된 조직 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 중앙부처·공공기관 등 73개 기관이 총 122개의 사례를 제출했으며, 서면평가를 통과한 9개 기관이 본선 심사에 참여했다.

한국산업단지공단 본사

한국산업단지공단은 '아빠가 함께 육아하는 맞돌봄 문화 정착'을 주제로 일·가정 양립을 위한 근무혁신 모델을 제시해 높은 평가를 받았다.

특히 ▲직원 전원이 활용하는 유연근무제 ▲육아기 직원의 주거지 인근 집중근무제 ▲분할 제한 없는 육아휴직 운영 등 제도적 기반을 마련하고, 이를 실제 조직 문화로 정착시킨 점이 우수사례로 인정됐다.


이상훈 한국산업단지공단 이사장은 "공공기관으로서 맞돌봄 문화를 실천하고 변화된 직장 환경을 이끌어 온 노력을 인정받았다"며, "앞으로도 출근하고 싶은 직장, 일할 맛 나는 근무환경을 만들고 양육 친화 문화를 확산하는 데 앞장서겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
