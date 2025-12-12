롯데물산, 미혼한부모 양육 가정에 돌봄용품 전달

서울시 100가정 지원

기저귀 파우치 제작부터 포장·전달까지

임직원 참여형 사회공헌으로 진행

롯데물산은 '2025 토닥토닥! mom편한 해피박스' 사회공헌 프로그램을 통해 서울시 내 영유아를 양육하는 미혼한부모 100가정을 지원한다고 12일 밝혔다.

롯데물산 임직원들이 '토닥토닥! mom편한 해피박스' 전달을 위해 물품을 옮기고 있다. 롯데물산 제공

앞서 롯데물산은 2017년부터 해피박스 전달 행사를 진행해 왔으며, 올해까지 누적으로 1000세대를 지원했다. 올해는 기존 서울 송파구 관내 저소득 1인 가구를 중심으로 진행해 온 연말 지원 사업을 서울시 영유아 돌봄 가정으로 확대·전환했으며 실질적 돌봄 지원 강화와 임직원 참여 확대가 프로그램의 핵심이다.

이번 해피박스는 영유아 양육 환경을 세심하게 고려해 적외선 귀체온계, 담요, 아기 간식, 기저귀 파우치 등 아기용품과 기초 화장품 등 부모 용품으로 구성했다. 특히 기저귀 파우치는 약 100명의 임직원이 자발적으로 제작에 동참하며 나눔의 의미를 더했다. 또 사내 주니어보드 구성원들이 해피박스 포장 및 물품 전달 활동에 동참하는 등 임직원의 폭넓은 참여를 바탕으로 행사가 진행됐다.

김혁신 롯데물산 CSV팀장은 "해피박스는 임직원들이 직접 손으로 제작해 정성을 담는 활동이라는 점에서 더욱 의미가 크다"며 "앞으로도 지역 사회와 상생할 수 있는 나눔 문화 확산에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.





김흥순 기자



