본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

수원남부소방서, 10일 '의용소방대 성과보고회'

이영규기자

입력2025.12.12 09:35

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 수원남부소방서가 10일 '2025년도 의용소방대 성과보고회'를 개최했다.


이날 행사에서는 의용소방대원과 소방공무원 등 130여명이 참석한 가운데 ▲화재 예방 캠페인 ▲주택용 소방시설 보급 ▲취약계층 지원 ▲재난 현장 보조 활동 등 올해 주요 실적 발표됐으며, 우수 대원 공로패 수여도 함께 진행됐다.

경기 수원남부소방서가 10일 의용소방대 성과보고회를 개최했다. 수원남부소방서 제공

경기 수원남부소방서가 10일 의용소방대 성과보고회를 개최했다. 수원남부소방서 제공

AD
원본보기 아이콘

특히 지난 9월 아파트 커뮤니티 수영장에서 의식을 잃고 물에 빠진 60대 남성을 심폐소생술로 구조한 박현경 권선여성의용소방대원의 활약이 시선을 끌었다. 박 대원은 이번 사례로 소방청에서 주최한 119의인상을 받았다.


고영주 수원남부소방서장은 "의용소방대는 지역 안전의 든든한 동반자로서 필수적인 존재"라며 "앞으로도 소방서와 의용소방대가 긴밀한 협력체계를 이어가 시민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다 [식품사막]① "고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

"AI 알면 다 아는 이름들" 美 타임 '올해의 인물' 8명 면면을 보니

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'장 보기'는 격차의 문제…식품사막은 어떻게 탄생하는가

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

트럼프 중재도 무용지물…태국-캄보디아 확전에 22명 사망 100명 부상

디즈니, 오픈AI에 10억달러 투자…할리우드·AI 협업 본격화

새로운 이슈 보기