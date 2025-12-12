수원남부소방서, 10일 '의용소방대 성과보고회'

경기 수원남부소방서가 10일 '2025년도 의용소방대 성과보고회'를 개최했다.

이날 행사에서는 의용소방대원과 소방공무원 등 130여명이 참석한 가운데 ▲화재 예방 캠페인 ▲주택용 소방시설 보급 ▲취약계층 지원 ▲재난 현장 보조 활동 등 올해 주요 실적 발표됐으며, 우수 대원 공로패 수여도 함께 진행됐다.

특히 지난 9월 아파트 커뮤니티 수영장에서 의식을 잃고 물에 빠진 60대 남성을 심폐소생술로 구조한 박현경 권선여성의용소방대원의 활약이 시선을 끌었다. 박 대원은 이번 사례로 소방청에서 주최한 119의인상을 받았다.

고영주 수원남부소방서장은 "의용소방대는 지역 안전의 든든한 동반자로서 필수적인 존재"라며 "앞으로도 소방서와 의용소방대가 긴밀한 협력체계를 이어가 시민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.





