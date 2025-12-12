현대차그룹, 중국서 역대 최대 수소버스 사업 따냈다…224대 수주

광저우시 도시버스 구매 프로젝트 입찰

종합평가 1위…연내 249대 조달

현대차그룹 중국 수소연료전지시스템법인 '에이치투(HTWO) 광저우'가 세계 최대의 수소차 시장인 중국에서 대규모 입찰을 수주하는 성과를 거뒀다.

현대차그룹은 에이치투 광저우가 중국 상용차업체인 카이워그룹과 공동 개발한 8.5m 수소전기버스(이하 수소버스)가 지난 9일 현지 버스사업 국유기업인 광저우국영버스그룹이 발표한 '수소연료전지 도시버스 구매 프로젝트' 입찰에서 최종 낙찰자로 선정됐다고 12일 밝혔다.

광저우국영버스그룹은 이번 프로젝트를 통해 수소버스 총 450대를 도입할 예정으로 에이치투 광저우와 카이워그룹은 이중 절반 가량인 224대를 수주했다. 이는 중국 내에서 현재까지 진행된 수소버스 조달 사업 가운데 최대 규모의 수주다.

앞서 지난 11월 이들 두 기업은 광저우국영버스그룹이 진행한 입찰에서도 종합 평가 1위를 차지해 수소버스 50대 중 25대를 수주한 바 있다. 이번 추가 수주로 두 회사는 광저우국영버스그룹에 총 249대의 수소버스를 연내 공급할 계획이다.

이번 입찰 평가는 에이치투 광저우와 카이워그룹이 공동 개발한 8.5m 수소버스의 품질과 내구성이 인정받은 결과라고 관계자는 설명했다.

8.5m 수소버스는 에이치투 광저우의 90㎾ 수소연료전지시스템이 탑재돼 발전 효율이 64%에 달한다. 기존 내연기관을 뛰어넘을 뿐만 아니라 5분 간의 수소 충전으로 최대 576㎞(현지 인증 기준)에 이르는 장거리 주행이 가능하다.

현대차그룹의 중국 내 연료전지 시스템 생산 및 기술 현지화를 담당하고 있는 에이치투 광저우는 이번 수소버스 도입을 통해 수소 에너지 시장에서 선도적 위상을 확고히 할 계획이다.

에이치투 광저우는 이번 수소버스 공급까지 포함해 연말까지 수소연료전지시스템이 적용된 차량을 누적 1000대 이상 조달하게 되며, 광저우시가 최근 교통 부문 탄소 저감과 에너지 효율 향상을 위해 수소 에너지를 중요 요소로 포함시킨 만큼 현지 친환경 교통 인프라 전환에 기여할 것으로 기대하고 있다.

에이치투 광저우 관계자는 "현지 파트너들과 협력해 수소연료전지 기술 실증과 생태계 구축을 통해 수소가 광저우 내 청정교통의 주요 선택지가 될 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



