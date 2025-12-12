본문 바로가기
호주, 한화 오스탈 지분 19.9% 인수 승인…글로벌 방산 공략 본격화

심성아기자

입력2025.12.12 09:26

美정부, 지난 6월 100% 인수 승인

호주 정부가 한화 그룹의 오스탈 지분 인수를 최종 승인하면서 한화의 글로벌 해양 방산 확장 전략에 속도가 붙고 있다.

서울 중구에 위치한 한화빌딩 전경. 한화

서울 중구에 위치한 한화빌딩 전경. 한화

호주 정부는 12일 한화그룹이 자국 조선·방산업체 오스탈 지분을 19.9%까지 인수할 수 있도록 승인했다.


한화그룹은 지난 3월 장외거래를 통해 오스탈 지분 9.9%를 인수했고, 이어 19.9%까지 지분을 확대하기 위해 호주와 미국 정부에 승인을 신청했다.

짐 차머스 호주 재무장관은 이날 성명에서 "오스탈 지분을 9.9%에서 19.9%로 늘리는 한화의 제안에 대해 엄격한 조건들 아래 반대하지 않기로 한 외국인투자심의위원회의 명확한 권고에 동의했다"고 밝혔다.


호주에 본사를 둔 오스탈은 미국 앨라배마주 모바일과 샌디에이고 등에서 조선 사업을 운용하며 미국 군함을 건조·납품하는 글로벌 해양 방산 회사다. 미국 내 소형 수상함과 군수지원함의 시장 점유율이 40~60%로 1위로 알려졌다.


한화그룹은 미국·호주 내의 방산 사업을 강화하고자 오스탈 지분 인수를 추진해왔다.

앞서 미국 정부는 지난 6월 한화가 오스탈 지분을 최대 100%까지 보유할 수 있도록 승인했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr
