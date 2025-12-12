본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

bhc 치즈볼 매출, 54% 뛰었다…누적 5000만개 판매

한예주기자

입력2025.12.12 09:25

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지난해 연간 치즈볼 매출 넘겨
8월 출시한 '카이막 치즈볼' 인기

bhc는 올해 1월 1일부터 12월 1일까지의 치즈볼 매출을 분석한 결과, 전년 동기 대비 약 54% 급증했다고 12일 밝혔다. 이는 지난해 치즈볼 연간 전체 매출을 뛰어넘은 수치다.


bhc는 지난 8월 선보인 신메뉴 '카이막 치즈볼'이 성장을 이끌었다고 분석했다. bhc는 튀르키예 전통 디저트 '카이막'의 진하고 고소한 풍미를 치즈볼에 접목했다. 그 결과, 출시 3개월여 만에 누적 판매량 60만개를 돌파했다.

bhc 치즈볼 메뉴 사진. bhc

bhc 치즈볼 메뉴 사진. bhc

AD
원본보기 아이콘

bhc는 2014년 업계 최초로 '달콤바삭 치즈볼'을 출시하며 치킨 업계에 '사이드 메뉴의 전성시대'를 열었다. 출시 이후 현재까지 누적 판매량은 5000만개에 달한다. 이는 전 국민이 한 번씩은 맛본 수치다. 앞으로도 연구개발(R&D) 역량을 바탕으로 라인업을 지속 확장할 계획이다.


bhc 관계자는 "bhc가 업계 최초로 선보인 치즈볼은 이제 치킨의 맛을 완성해 주는 최고의 파트너이자, 브랜드 매출을 든든하게 뒷받침하는 핵심 메뉴군"이라며 "원조 브랜드로서의 자부심을 바탕으로, 앞으로도 급변하는 미식 트렌드를 반영한 이색적인 메뉴를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.


한편, bhc는 사이드 메뉴뿐만 아니라 메인 메뉴 경쟁력 강화에도 박차를 가하고 있다. 지난 11월 바삭한 양념치킨 '스윗칠리킹'과 '나가사키 짬뽕 전골', '유린기' 등 비어존 특화 메뉴 3종을 잇달아 출시하며 라인업을 확대하고 있다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다 [식품사막]① "고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

"AI 알면 다 아는 이름들" 美 타임 '올해의 인물' 8명 면면을 보니

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'장 보기'는 격차의 문제…식품사막은 어떻게 탄생하는가

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

트럼프 중재도 무용지물…태국-캄보디아 확전에 22명 사망 100명 부상

디즈니, 오픈AI에 10억달러 투자…할리우드·AI 협업 본격화

새로운 이슈 보기