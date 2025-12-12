bhc 치즈볼 매출, 54% 뛰었다…누적 5000만개 판매

지난해 연간 치즈볼 매출 넘겨

8월 출시한 '카이막 치즈볼' 인기

bhc는 올해 1월 1일부터 12월 1일까지의 치즈볼 매출을 분석한 결과, 전년 동기 대비 약 54% 급증했다고 12일 밝혔다. 이는 지난해 치즈볼 연간 전체 매출을 뛰어넘은 수치다.

bhc는 지난 8월 선보인 신메뉴 '카이막 치즈볼'이 성장을 이끌었다고 분석했다. bhc는 튀르키예 전통 디저트 '카이막'의 진하고 고소한 풍미를 치즈볼에 접목했다. 그 결과, 출시 3개월여 만에 누적 판매량 60만개를 돌파했다.

bhc 치즈볼 메뉴 사진. bhc AD 원본보기 아이콘

bhc는 2014년 업계 최초로 '달콤바삭 치즈볼'을 출시하며 치킨 업계에 '사이드 메뉴의 전성시대'를 열었다. 출시 이후 현재까지 누적 판매량은 5000만개에 달한다. 이는 전 국민이 한 번씩은 맛본 수치다. 앞으로도 연구개발(R&D) 역량을 바탕으로 라인업을 지속 확장할 계획이다.

bhc 관계자는 "bhc가 업계 최초로 선보인 치즈볼은 이제 치킨의 맛을 완성해 주는 최고의 파트너이자, 브랜드 매출을 든든하게 뒷받침하는 핵심 메뉴군"이라며 "원조 브랜드로서의 자부심을 바탕으로, 앞으로도 급변하는 미식 트렌드를 반영한 이색적인 메뉴를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

한편, bhc는 사이드 메뉴뿐만 아니라 메인 메뉴 경쟁력 강화에도 박차를 가하고 있다. 지난 11월 바삭한 양념치킨 '스윗칠리킹'과 '나가사키 짬뽕 전골', '유린기' 등 비어존 특화 메뉴 3종을 잇달아 출시하며 라인업을 확대하고 있다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>