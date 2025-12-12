본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

서울동부지검, '백해룡 공보규칙 위반' 경찰청에 조치 공문

임춘한기자

입력2025.12.12 09:12

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울동부지검이 '세관마약밀수 의혹' 합동수사단(합수단)에 파견 근무 중인 백해룡 경정에 대해 적절한 조치를 취해달라는 공문을 경찰청에 보낸 것으로 확인됐다.


백해룡 경정. 연합뉴스

백해룡 경정. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

12일 경찰청에 따르면 서울동부지검은 지난 10일 경찰청 감찰과에 백 경정의 공보 규칙 위반과 개인정보 보호 침해 등에 대해 '적절한 조치 해달라'는 취지의 공문을 보냈다. 관련 행정규칙에 따르면 유사 범죄 재발과 범죄 피해 급속 확산 등을 방지하기 위한 경우가 아니면 피의사실과 수사 사항을 공개해서는 안 된다.

합수단이 지난 9일 세관 마약수사 외압 의혹을 사실무근이라고 판단하고 세관 직원 등을 무혐의 처분하자 다음날 말레이시아 국적의 마약 운반책들을 상대로 한 현장검증 조서 초안을 전격 공개했다. 다만 합수단이 '경찰이 통역인을 데려가지 않아 마약 운반책들 간 허위 진술 종용이 이뤄졌다'고 지적한 9월 22일 첫 실황 조사 내용은 포함되지 않았다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"가격 오르기 전에 빨리 주문하세요"…PC·태블릿 가격 확 오른다, 왜? "가격 오르기 전에 빨리 주문하세요"…PC·태블릿 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

타임 선정 '올해의 인물'은 "AI 설계자들"

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

'장 보기'는 격차의 문제…식품사막은 어떻게 탄생하는가

새로운 이슈 보기