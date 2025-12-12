본문 바로가기
최진혁 충남대 명예교수, 대전연구원 신임 원장에 임명

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.12 09:10

지방분권 자문위원으로 학계에서 30년 활동한 전문가

대전연구원 신임 원장에 최진혁 충남대 명예교수(사진=대전시 제공)

대전연구원 신임 원장에 최진혁 충남대 명예교수(사진=대전시 제공)

이장우 대전시장이 12일 대전연구원 제11대 신임 원장으로 최진혁 충남대 명예교수를 임명했다.


최진혁 신임 원장은 프랑스 파리 제Ⅰ대학에서 박사학위를 취득하고, 30여년간 한국 자치행정학을 대표해 온 학자다.

또한 노무현·이명박·박근혜·문재인 정부에서 지방분권 자문위원을 지냈으며, 대전시 지방시대위원장을 역임하는 등 학계와 정책 현장을 오가며 활동해 왔다.


이장우 대전시장은 "나라 전체가 지방시대 전환기를 맞은 만큼 대전연구원의 역할이 중요해졌다"며 "최 원장님의 경험과 전문성이 대전의 미래 전략에 큰 힘이 되어주길 바란다. 대전연구원에서 시민이 체감할 수 있는 정책을 만들기를 기대한다"고 말했다.


최진혁 신임 원장은 "대전이 지방시대의 선도 모델이 되도록 연구원의 역량을 다하겠다"며 "봉사하는 마음으로 임하고 지역 현안에 대한 연구를 통해 실질적인 정책 대안을 만들겠다"고 말했다.

최 원장은 이날 취임식을 갖고 본격 업무에 들어갔다. 임기는 3년이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
