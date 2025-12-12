베를린필 호른 수석 윤 젱, 세종문화회관에서 독주회

오는 26일 체임버홀에서

베를린 필하모닉 오케스트라의 호른 수석 윤 젱이 오는 26일 세종문화회관 체임버홀에서 독주회를 한다.

윤 젱은 지난해 15년간 공석이었던 베를린 필의 호른 수석으로 임명되면서 차세대 호른계를 대표하는 '라이징 스타'로 확실히 자리매김한 연주자다. 베를린 필 수석 임명에 앞서 2019년 차이콥스키 콩쿠르에서 우승했으며 이후 베를린 슈타츠카펠레 호른 수석을 역임했다.

호른 연주자 윤 젱 [사진 제공= 에스프리] AD 원본보기 아이콘

이번 공연에서 윤 젱은 호른 음악의 전통과 현대성을 동시에 조명한다.

첫 곡으로 루이지 케루비니의 소나타 2번을 연주하고, 이어 차이콥스키 오케스트라 레퍼토리에서 발췌한 소품으로 호른이 지닌 오케스트라적 색채를 강조한다. 2부 공연은 프로코피예프의 발레 '로미오와 줄리엣' 모음곡으로 시작해 잔 비그네리의 '호른과 피아노를 위한 소나타'로 마무리된다.

특히 이번 공연 중 차이콥스키와 프로코피예프의 작품은 윤 젱인 한국과 일본 투어를 위해 직접 편곡해 초연한다.

윤 젱은 연주 활동뿐 아니라 교육에도 큰 열정을 쏟고 있다. 캐나다의 도멘 포르게, 일본의 아키요시다이 호른 캠프, 한국의 곤지암 페스티벌 등 다양한 국제 음악 캠프에서 초청받아 마스터클래스를 진행했으며, 한스 아이슬러 베를린 음악대학, 함부르크 국립음악연극대학 등 유럽 주요 음악기관에서 후학을 양성하고 있다.

윤 젱 독주회 입장권은 놀티켓, 세종문화회관 홈페이지에서 예매할 수 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>