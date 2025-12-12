본문 바로가기
비즈넵, ‘배민파트너페스타’서 세무 건강검진 큰 호응

김철현기자

입력2025.12.12 09:08

현장 심층 상담으로 맞춤형 세무 전략 제시

종합 세무 관리 플랫폼 비즈넵을 운영하는 지엔터프라이즈는 서울 양재 aT센터에서 열린 '2025 배민파트너페스타'에서 자영업자를 위한 '세무 건강검진'을 테마로 단독 부스를 운영했다고 12일 밝혔다. 바쁜 사업 운영으로 세금 관리에 소홀하기 쉬운 자영업자들을 위해 마련된 이번 부스에는 많은 인파가 몰리며 세무 관리에 대한 뜨거운 관심을 입증했다.

배민파트너페스타 비즈넵 부스. 지엔터프라이즈

배민파트너페스타 비즈넵 부스. 지엔터프라이즈

부스 방문객은 현장에서 즉시 확인 가능한 세무 진단을 통해 더 낸 세금이나 누락된 공제 항목이 있는지, 가산세 부과 위험은 없는지 등 평소 확인하기 어려운 세무 리스크를 바로 점검했다. 이와 함께 사업장의 수익 구조 안정성과 장부 관리 상태 등 경영 전반을 점검하는 기회도 제공됐다.


특히 진단 결과를 바탕으로 이어진 1대 1 전문 세무 상담에 대한 만족도가 높았다. 현장에 배치된 전문 세무 인력은 각 방문객의 진단 리포트를 바탕으로 환급금 수령 방법, 절세 전략, 기장 관리 등 구체적인 솔루션을 제시하며 세무 고민 해결에 도움을 제공했다. 상담존은 행사 내내 대기 줄이 이어질 정도로 관심이 집중됐다.

지엔터프라이즈 이성봉 대표는 "비즈넵은 앞으로도 사업자들이 복잡한 세무 걱정 없이 사업 본연에만 집중할 수 있도록 더 정교하고 편리한 서비스를 제공하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
