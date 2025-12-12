횡성군, 연말연시 공직기강 확립·선거대비 특별감찰 실시

강원도 횡성군은 연말연시 분위기 속 공직기강 해이를 방지하고, 내년 지방선거를 대비한 소극행정 예방을 위해 오는 15일부터 내년 1월 14일까지 4주간 '연말연시 공직기강 바로세우기 및 선거대비 특별감찰'을 실시한다고 12일 밝혔다.

군은 2026년 당초 예산 편성을 마무리하고 지방선거일 전 180일이 도래함에 따라, 그 어느 때보다 엄정한 공직기강 유지가 필요하다고 판단해 전 부서를 대상으로 감찰을 추진한다.

이번 감찰은 기획예산담당관 등 3명으로 구성된 감찰반이 비노출·현장 중심 방식으로 진행하며 ▲복무기강 실태 ▲직무해태 및 민원 지연처리 등 소극행정 ▲청탁금지법·이해충돌방지법 위반 여부 ▲공무원 행동강령 준수 여부 ▲지방선거 대비 공무원의 정치적 중립 위반 행위 등을 중점 점검한다.

특히 사회관계망서비스(SNS)를 통한 선거 관련 게시·공유·'좋아요' 클릭 등 선거에 영향을 미칠 수 있는 행위에 대해 집중 점검하며, 선거철 분위기에 편승한 기강 해이와 행정 공백 방지에 초점을 맞춘다.

도만조 군 기획예산담당관은 "연말연시는 군정 운영의 연속성과 신뢰 유지가 어느 때보다 중요한 시기"라며 "엄정한 공직기강 확립을 통해 군민이 신뢰할 수 있는 책임행정을 실천하겠다"고 말했다.





횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>