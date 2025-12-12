"군복 대신 유복 입고 선비 예절 배워요" 삼척향교, 국군장병 선비체험 진행

강원도 삼척향교(전교 김진구)는 오는 18일 오전 10시 삼척향교에서 육군 제23경비여단 장병들을 대상으로 '국군장병 인성교육'을 실시한다고 12일 밝혔다.

삼척향교. 삼척향교 제공 AD 원본보기 아이콘

국가유산청과 강원특별자치도, 삼척시가 후원하는 2025년 향교·서원 국가유산 활용사업인 '함께해요 문화가 향기로운 삼척향교'의 일환으로 지역 국군장병들에게 선비정신을 함양하여 올바른 국가관을 확립하고, 타인을 배려하는 심성을 기르기 위해 '국군장병 인성교육' 프로그램이 마련되었다.

이날 교육에는 제23경비여단 장병 약 50명이 참석하여 조선시대 유생들이 입었던 유복을 직접 갖춰 입는 '유복 체험'을 진행하고, 생활예절과 의식예절을 위한 배례법, 인사예절, 언어예절 등 '선비예절체험'과 차를 우리고 마시는 '다도체험'을 통해 전통 예절을 몸소 익힐 예정이다.

한편, 삼척향교는 2025년 향교·서원 국가유산 활용사업을 통해 국군장병 인성교육을 포함하여 사회적 약자 및 다문화 가정, 자유학기제 학생 등을 대상으로 한 다양한 전통문화 체험 및 인문학 프로그램을 운영했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>