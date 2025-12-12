대웅제약, 1차 의료기관 '디지털 전환' 실전 전략 제시

D.G.I.T 심포지엄 성황

안저검사·CGM·AI 기반 솔루션 등

실제 적용 사례 공유

안저촬영 기반 인공지능 분석기기, 연속혈당측정기, 식습관 데이터 플랫폼 등 디지털 헬스케어 기술이 1차 의료기관의 조기 진단과 만성질환 관리 역량을 실질적으로 강화할 수 있다는 전문가들의 의견이 D.G.I.T 심포지엄에서 제시됐다.

대웅제약은 지난달 29일 서울 마포구 라이즈 호텔에서 '2025 D.G.I.T 심포지엄(Daewoong Global Innovation in Technology Symposium)'을 개최했다고 12일 밝혔다. 이번 심포지엄은 의료진이 강연과 체험 라운지를 통해 최신 디지털 헬스 디바이스의 트렌드와 임상 적용 가능성을 한 자리에서 확인하고, 실제 도입을 위한 의사결정에 필요한 근거를 제공하기 위해 기획됐다.

이날 심포지엄에서는 1차 의료기관 의료진 100여 명을 대상으로 디지털 헬스케어 활용 방안을 주제로 한 강연이 이틀간 진행됐다. 1일 차에는 정종진 김안과병원 교수가 '실명 질환을 예방하기 위한 안저검진의 역할'을 발표했으며, 이어 유병욱 순천향대 서울병원 가정의학과 교수가 '스마트한 당뇨 관리: 임상에서의 CGM & 생활패턴 중재'를 주제로 연속혈당측정기와 식습관 데이터 기반 대사질환 관리의 임상적 유용성을 설명했다.

2일 차에는 이치훈 세실내과 원장이 '1차 의료 현장에서 디지털 헬스로 구현하는 만성질환 관리'를 주제로 의원급 진료 현장에서의 적용 방안을 다뤘고, 정현숙 강북삼성병원 가정의학과 교수는 '심전도 분야에서 AI의 진보와 임상 활용'을 통해 심전도 분석의 디지털 전환 방향을 제시했다.

첫날 발표에서 정종진 김안과병원 교수는 황반변성·당뇨망막병증·녹내장을 '3대 실명질환'으로 지목하며 조기 진단의 중요성을 강조했다. 정 교수는 "이들 질환은 시력 저하가 발생하면 회복이 어렵고 실명으로 이어질 수 있어 가능한 한 빨리 발견하는 것이 무엇보다 중요하다"고 밝혔다.

이어 유병욱 순천향대 서울병원 가정의학과 교수는 환자별 생활습관과 대사 능력 차이를 고려한 맞춤 관리 교육은 1차 의료기관에서 적극적으로 개입해야 할 핵심 영역이라고 강조했다.

유 교수는 "대사질환 치료는 식습관, 활동 패턴, 수면 등 일상의 모든 생활 데이터를 이해하는 데서 시작한다"고 설명했다. 특히 인슐린 민감성을 핵심 지표로 짚으며 "인슐린 민감성은 몸이 인슐린에 얼마나 잘 반응하는지를 보여주는 지표로 사람마다 편차가 매우 크다"며 "최근에는 연속혈당측정기를 통해 활동·식이 변화에 따른 혈당 반응을 실시간으로 확인할 수 있어 인슐린 민감성까지 유의미하게 측정할 수 있다"고 말했다.

한편, 이번 심포지엄은 1차 의료기관 현장의 요구를 반영해 체험존 구성도 강화됐다. 대사건강, 일차만성질환관리 영역의 디지털 기기를 추가해 내과·가정의학과 의료진이 실제 진료 흐름과 밀착된 형태로 기기를 체험할 수 있도록 했다.

아울러 간호사·간호조무사를 대상으로 '디지털헬스 디바이스 전문가 아카데미'를 운영해 기기의 원리·사용법·환자 상담까지 실제 진료에 바로 적용할 수 있는 실무 중심 교육도 제공했다.

박형철 대웅제약 ETC마케팅본부장은 "이번 연자 라인업은 업계 최고 수준의 전문가들로 구성됐고, 강연을 통해 디지털 헬스케어를 현장에서 어떻게 쓰는지 명확히 전달했다"며 "강의 후 체험 라운지를 운영해 각 의료기관이 실제 도입 가능성을 빠르게 판단할 수 있도록 했다"고 말했다.





