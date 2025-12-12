디즈니, 오픈AI와 라이선스 계약…할리우드 영화·AI 결합 빨라지나(종합)

미키마우스 등 대표 캐릭터 '소라' 등서 활용

10억달러 지분투자…주식매수권도 부여받아

콘텐츠 개발에 AI기술 도입

앞으로 일반인들도 챗GPT를 통해 미키마우스·미니마우스뿐만 아니라 '라이온 킹', '겨울왕국' 등 인기 애니메이션 캐릭터들이 등장하는 AI 콘텐츠를 만들 수 있게 된다. 월트디즈니 컴퍼니가 오픈AI와 손잡고 본격적으로 생성형 인공지능(AI) 영상 시장에 뛰어들었기 때문이다. 이번 협력이 미국 영화산업과 AI의 결합을 가속하는 신호탄이 될지 주목된다.

디즈니는 11일(현지시간) 미키마우스·신데렐라 등 자사의 대표 캐릭터를 오픈AI의 단편 AI 영상 플랫폼 '소라'와 챗GPT에서 활용할 수 있도록 제공하는 3년간의 라이선스 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 계약을 통해 소라 사용자들은 디즈니·마블·픽사·스타워즈 등에 등장하는 200여종의 캐릭터를 이용해 짧은 형태의 영상을 제작할 수 있게 된다. 팬들이 창작물에 활용할 수 있는 캐릭터는 디즈니의 상징과 같은 미키마우스·미니마우스를 비롯해 '인어공주'의 아리엘, 신데렐라, '라이온 킹'의 심바와 무파사, '겨울왕국', '인사이드 아웃', '몬스터 주식회사', '토이 스토리', '주토피아' 등의 인기 캐릭터들을 망라한다. 또 마블 영화 '캡틴 아메리카'와 '블랙 팬서', '데드풀' 시리즈의 애니메이션 또는 일러스트레이션 버전 캐릭터들이 포함된다.

다만 실존 인물인 배우들의 얼굴이나 음성 등은 계약 내용에 포함되지 않는다. 가령 '토이 스토리'의 우디가 등장하는 동영상은 가능하지만, 애니메이션에서 이 캐릭터의 목소리 연기를 맡은 톰 행크스의 음성은 이용할 수 없다.

또 디즈니는 오픈AI에 10억달러(약 1조4700억원)를 지분 투자하고, 추가 지분을 매입할 수 있는 주식매수권도 부여받게 된다. 이 계약은 할리우드 메이저 스튜디오가 AI 모델 개발사를 상대로 한 역대 최대 규모의 지분 투자라고 블룸버그 통신은 전했다.

이와 함께 디즈니는 단순한 투자와 라이선스 제공을 넘어 오픈AI의 주요 고객사로도 참여한다. 새로운 콘텐츠 개발과 경험 제작에 오픈AI 기술을 적극 도입하고, 사내 업무 효율 향상을 위해 챗GPT 역시 활용할 계획이다.

밥 아이거 디즈니 최고경영자(CEO)는 "AI의 급속한 발전은 우리 업계의 중대한 전환점"이라며 "창작자와 그들의 작품을 존중·보호하면서, 생성형 AI를 통해 스토리텔링의 영역을 신중하고 책임 있게 확장해 나가겠다"고 밝혔다.

또 아이거 CEO는 "샘(올트먼 오픈AI CEO)과 그의 팀이 만들어내는 것에 참여하고 싶다"며 "우리는 이것이 회사에 좋은 투자라고 생각한다"고 말했다. 이어 "우리는 기존 사업 모델의 파괴를 포함해 어떤 변화가 결국 일어날 것이라면, 그 흐름에 올라타야 한다고 늘 생각해왔다"고 덧붙였다.

그동안 미국 영화계는 콘텐츠 데이터 활용 방식에 대한 불신과 노동조합과의 갈등 우려로 AI 기업과의 협업에 신중한 태도를 보여 왔다. 그러나 최근 오픈AI가 디즈니뿐 아니라 유니버설 픽처스, 워너브라더스 디스커버리 등 주요 스튜디오들과 소라 플랫폼 활용을 논의하는 등 업계 전반에서 변화의 흐름이 감지되고 있다.





