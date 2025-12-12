본문 바로가기
자동차

'아이오닉 9', 獨서 경쟁차 제치고 '전동화 SUV 1위'

오현길기자

입력2025.12.12 08:49

시계아이콘00분 54초 소요
넓은 실내·압도적 적재 공간 호평
"여섯 명 탑승해도 여유롭게 이동"

현대자동차 전동화 플래그십 SUV '아이오닉 9'이 독일에서 실시한 비교 평가에서 BMW와 볼보, 폴스타의 경쟁 모델을 제치며 우수성을 입증했다.


현대차 는 독일 유력 자동차 전문지 '아우토 자이퉁'이 최근 실시한 전동화 SUV 비교 평가에서 아이오닉 9이 경쟁차를 제치고 1위에 선정됐다고 12일 밝혔다.

'아이오닉 9', 獨서 경쟁차 제치고 '전동화 SUV 1위'
아우토 자이퉁은 아이오닉 9을 비롯해 BMW 'iX', 볼보 'EX90', 폴스타 '폴스타 3' 4개 모델을 차체와 주행 편의, 파워트레인, 역동적 주행 성능, 친환경·경제성 등으로 평가했다.

아이오닉 9은 전기차 전용 플랫폼 E-GMP에 기반한 동급 최고 수준의 실내 공간을 높게 평가받았다. 아우토 자이퉁은 "여섯 명이 탑승해도 여유롭게 이동할 수 있는 차"라며 비교 대상 모델보다 넓고 쾌적한 실내에 높은 점수를 줬다.


또 2열 시트의 레그 레스트를 전동식으로 조절할 수 있고, 3열 시트는 전자식 스위치로 접을 수 있으며, 적재 공간도 경쟁 모델 대비 압도적이라는 평가로 아이오닉 9의 편리한 공간 활용성을 극찬했다.


아우토 자이퉁은 아이오닉 9에 커넥티비티 사양이 대거 탑재됐으며, 적절한 인포테인먼트 시스템의 위치, 신속한 반응 속도, 이해하기 쉽도록 논리적으로 구성된 메뉴, 무선 안드로이드 오토·애플 카플레이를 통해 차량에 콘텐츠를 전송하고 무선 충전이 가능한 점 등을 호평했다.

이외에도 UV-C 살균 수납함, 액티브 로드 노이즈 컨트롤 기능이 포함된 보스 사운드 시스템 등 편의사양과, 충전소 경유 경로 안내 등에 필수적인 커넥티비티 서비스도 긍정적으로 평가했다.

아이오닉 9은 유로 NCAP 최고 등급 '별 다섯', 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS) 충돌 안전 평가 '톱 세이프티 픽 플러스' 등급을 획득하며 뛰어난 안전성도 인정받고 있다.


현대차 관계자는 "아이오닉 9이 저명한 독일 전문지 비교 평가에서 우수한 기술력과 상품성을 인정받아 기쁘다"며 "앞으로도 고객에게 글로벌 최고 수준의 전동화 경험을 전달하기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

