현대약품 마이녹셀, GS SHOP서 '스칼프 인텐시브 앰플' 뷰티 전체 1위

정동훈기자

입력2025.12.12 08:39

현대약품의 탈모 케어 브랜드 마이녹셀의 '스칼프 인텐시브 앰플'이 GS SHOP 온라인몰 뷰티 카테고리에서 실시간 1위를 달성했다.


12일 업계에 따르면 마이녹셀은 GS SHOP에 본사 직영으로 입점해 제품을 선보이고 있으며, 다양한 제품 중 '스칼프 인텐시브 앰플'이 뷰티 전체 카테고리 1위에 오르며 높은 주목을 받고 있다.

현대약품 마이녹셀, GS SHOP서 '스칼프 인텐시브 앰플' 뷰티 전체 1위
'마이녹셀 스칼프 인텐시브 앰플'은 건조하고 민감해지기 쉬운 두피에 사용하기 적합한 저자극 앰플이다. 현대약품의 특허 성분 3종을 포함한 '마이녹셀 콤플렉스' 10%가 함유되어 있으며 판테놀, 바이오틴 등 두피와 모발 영양 공급에 도움을 주는 성분들을 담았다.

함유 성분 중 베타인과 알란토인이 두피에 수분을 채우고 진정 효과를 더해 산뜻한 사용감을 선사하며, 제품 디자인도 두피 골곡에 맞춘 인체공학적으로 설계되어 편리성을 높였다.


현대약품 마이녹셀 관계자는 "스칼프 인텐시브 앰플은 올해 1월 토스 쇼핑에서도 실시간 쇼핑 베스트 1위에 선정될 만큼 꾸준한 관심을 받고 있는 제품"이라며 "탈모 및 두피 관리에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 있는 만큼, 전문성과 차별화된 기술력을 바탕으로 탈모 케어 브랜드로서의 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

