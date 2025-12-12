본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

용인시, 道 '교통분야 평가'서 3년 연속 '최우수' 기관 선정

정두환기자

입력2025.12.12 08:30

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

스마트 횡단보도·긴급차량 우선신호 도입 등 높은 평가

경기도 용인시는 경기도가 실시한 '2025년 교통분야 평가'에서 최우수 기관으로 선정됐다고 12일 밝혔다. 시는 이번 선정으로 3년 연속 최우수 기관에 뽑혔다.

용인시가 경기도의 '2025년 교통 평가'에서 3년 연속 최우수기관에 선정됐다. 시가 고기초등학교 후문에 설치한 보행신호 스마트교차로. 용인시 제공

용인시가 경기도의 '2025년 교통 평가'에서 3년 연속 최우수기관에 선정됐다. 시가 고기초등학교 후문에 설치한 보행신호 스마트교차로. 용인시 제공

AD
원본보기 아이콘

평가는 경기도 내 31개 시·군을 인구 규모별로 4개 집단으로 나눠 교통 일반, 교통안전, 택시 행정, 대중교통, 교통정보 등 교통 분야 전반에 걸쳐 실시됐다. 용인시는 인구 67만명 이상인 A그룹에서 최고 득점을 받았다.


올해 평가에서 시는 횡단보도를 건너는 교통약자를 위한 보행신호 자동연장시스템을 언동초등학교 앞 등 14곳에 설치하고, 광역 긴급차량 우선 신호를 도입하는 등 첨단교통 시스템을 활용한 점이 높은 점수를 받았다.

한국민속촌 정류소 등 10개 광역버스 환승 정류소를 '미세먼지 저감 정류소'로 교체해 시민에게 쾌적한 대중교통 이용 환경을 제공한 점도 눈에 띄었다.


이상일 용인시장은 "시민의 교통안전과 편의를 위해 추진한 다양한 정책이 3년 연속 최우수기관으로 선정된 원동력"이라며 "지속해서 시민 체감형 교통정책을 추진해 더욱 안전하고 편리한 교통도시로 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"가격 오르기 전에 빨리 주문하세요"…PC·태블릿 가격 확 오른다, 왜? "가격 오르기 전에 빨리 주문하세요"…PC·태블릿 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

"AI 알면 다 아는 이름들" 美 타임 '올해의 인물' 8명 면면을 보니

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'장 보기'는 격차의 문제…식품사막은 어떻게 탄생하는가

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

'장 보기'는 격차의 문제…식품사막은 어떻게 탄생하는가

새로운 이슈 보기