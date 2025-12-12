용인시, 道 '교통분야 평가'서 3년 연속 '최우수' 기관 선정

스마트 횡단보도·긴급차량 우선신호 도입 등 높은 평가

경기도 용인시는 경기도가 실시한 '2025년 교통분야 평가'에서 최우수 기관으로 선정됐다고 12일 밝혔다. 시는 이번 선정으로 3년 연속 최우수 기관에 뽑혔다.

용인시가 경기도의 '2025년 교통 평가'에서 3년 연속 최우수기관에 선정됐다. 시가 고기초등학교 후문에 설치한 보행신호 스마트교차로. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

평가는 경기도 내 31개 시·군을 인구 규모별로 4개 집단으로 나눠 교통 일반, 교통안전, 택시 행정, 대중교통, 교통정보 등 교통 분야 전반에 걸쳐 실시됐다. 용인시는 인구 67만명 이상인 A그룹에서 최고 득점을 받았다.

올해 평가에서 시는 횡단보도를 건너는 교통약자를 위한 보행신호 자동연장시스템을 언동초등학교 앞 등 14곳에 설치하고, 광역 긴급차량 우선 신호를 도입하는 등 첨단교통 시스템을 활용한 점이 높은 점수를 받았다.

한국민속촌 정류소 등 10개 광역버스 환승 정류소를 '미세먼지 저감 정류소'로 교체해 시민에게 쾌적한 대중교통 이용 환경을 제공한 점도 눈에 띄었다.

이상일 용인시장은 "시민의 교통안전과 편의를 위해 추진한 다양한 정책이 3년 연속 최우수기관으로 선정된 원동력"이라며 "지속해서 시민 체감형 교통정책을 추진해 더욱 안전하고 편리한 교통도시로 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



