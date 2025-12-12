본문 바로가기
일반

김포시, '2025년 세외수입 체납징수 업무 연찬회' 개최

이종구기자

입력2025.12.12 08:27

경기 김포시(시장 김병수)는 지난 10일 세외수입 담당 공무원의 역량 강화 등을 위한 '2025년 세외수입 체납징수 업무 연찬회'를 개최했다고 12일 밝혔다.

김포시(시장 김병수)가 지난 10일 세외수입 담당 공무원의 역량 강화 등을 위한 '2025년 세외수입 체납징수 업무 연찬회'를 개최하고 있다. 김포시 제공

이날 연찬회는 총 26개 부서의 세외수입 담당자 등 총 36명이 참석하였고, 징수 업무 연찬, 협업과 소통에 관한 특강, 특별한 문화 체험 순으로 일정을 진행했다.


'체납액 징수율 제고' 활성화 방안 등에 대한 깊이 있는 논의가 이루어졌으며, 세외수입은 여러 부서에서 담당하고 있어 무엇보다 협업과 소통의 필요함을 느끼고 숙의하는 특강의 시간도 가졌다.

또한 문화 체험으로 2025년 세외수입 운영 종합평가 '최우수' 수상에 노력한 담당 공무원에게 업무에서 벗어나 휴식의 기회를 제공하는 계기가 되었다.


박경애 징수과장은 "이번 세외수입 연찬회로 담당 공무원의 전문역량이 강화되었길 바란다"고 하면서, "각자의 위치에서 맡은 업무에 최선을 다해달라"고 말했다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
