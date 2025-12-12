본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

그랜드코리아레저, 한국감사인대회 2개 부문 수상

김흥순기자

입력2025.12.12 08:22

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

감사인상 대상·전략혁신 최우수 기관상 등

외국인 전용 카지노 세븐럭을 운영하는 그랜드코리아레저( GKL )는 '2025 한국감사인대회'에서 '자랑스러운 감사인상 대상'과 '전략혁신부문 최우수 기관상' 등 2개 부문을 동시 수상했다고 12일 밝혔다.


그랜드코리아레저(GKL) 사옥. GKL 제공

그랜드코리아레저(GKL) 사옥. GKL 제공

AD
원본보기 아이콘

한국감사인대회는 사단법인 한국감사협회가 국내 내부 감사의 혁신과 발전에 기여한 감사인과 감사기관을 선정하고, 우수 감사사례를 널리 알리기 위해 개최하는 행사다.

박용우 GKL 상임감사는 ▲내부통제 강화를 위한 인공지능(AI) 감사 도입 ▲경영혁신을 위한 경영제언 다각화 ▲공기업 최고 수준의 감사 독립성 제고 등의 공로로 자랑스러운 감사인상 대상을 수상했다.


그랜드코리아레저는 ▲입체적 감사품질 관리 ▲중장기 위험 대비 현안 관리 고도화 ▲소통을 통한 내외부 고객 만족 경영 실현 등의 노력을 높이 평가받아 전략혁신부문 최우수 기관상을 받았다.


박 상임감사는 "감사 혁신을 위한 노력이 대외적으로 인정받아 매우 기쁘게 생각한다"며 "앞으로도 예방하는 선진감사 활동으로 기관의 혁신을 견인하고 국내 감사업무 발전에도 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"가격 오르기 전에 빨리 주문하세요"…PC·태블릿 가격 확 오른다, 왜? "가격 오르기 전에 빨리 주문하세요"…PC·태블릿 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

"AI 알면 다 아는 이름들" 美 타임 '올해의 인물' 8명 면면을 보니

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'장 보기'는 격차의 문제…식품사막은 어떻게 탄생하는가

트럼프 중재도 무용지물…태국-캄보디아 확전에 22명 사망 100명 부상

디즈니, 오픈AI에 10억달러 투자…할리우드·AI 협업 본격화

새로운 이슈 보기